Familiares de taxista acuchillado: “se mataba trabajando”

Un padre dominicano, de 28 años, fue degollado en lo que, según la Policía, aparenta ser un acto de robo mientras manejaba su taxi en el sector de Juniata Park.

El acto tuvo lugar la madrugada del martes pasada la media noche.

Familiares y amigos del joven acudieron al lugar de los hechos, en la cuadra 4400 de I Street, para completar el proceso de investigación.

Según la uniformada la víctima recibió una herida con arma punzante en le cuello, de tres pulgadas de diámetro, que le provocó la muerte. Antes de sucumbir el taxista intentó perseguir al presunto agresor o agresores, pero no le dieron las fuerzas.

El jefe de inspectores Scott Small dijo previamente que fue hallado bocabajo en el medio de Ramona Street.

“Parece que el salió del carro y pudo caminar. Una vecina atrás llamó a la Policía”, dijo Doris Bernal, testigo de parte del pleito. Otro de los residentes de la zona opinó que “Es triste lo que esta pasando, por eso, porque uno tiene que salir a trabajar para poder pagar sus biles”.

Según el primo hermano de la víctima, el joven laboraba 16 horas diarias para ayudar en el negocio familiar. Sin embargo, en días recientes les comunicó a sus allegados que deseaba dejar el servicio de acarreo para dedicarse a la bodega de la familia.

“Juni (como cariñosamente le llaman a la víctima) no se merecía eso. Primero que nada, nadie se merece, nadie se merece fallecer así, nadie. Era un muchacho que se mataba trabajando”, agregó el primo hermano quien no quiso identificarse. “Lo menos que me esperaba era que me dieran esta noticia de Juni, porque esto le pasa na’ ma a los buenos”.