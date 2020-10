Familiares de Walter Wallace Jr. buscan justicia para todos

Los familiares de Walter Wallace Jr. no buscan que se acusen de asesinato a lo oficiales quienes le dispararon mortalmente en el vecindario de Cobbs Creek el pasado lunes.

“Estamos esperando la versión de justicia de esta ciudad. Las decisiones fuertes se deben tomar”, destacó el abogado de la familia Shaka Johnson.

El letrado agregó que no buscan la radicación de cargos de asesinato, más sí que los oficiales sean entrenados para atender situaciones con personas “pasando una crisis de salud mental”.

Johnson dijo que pudieron ver y evaluar los videos de las caramas corporales de los oficiales involucrados en la matanza, así como escucharon las siete llamadas generadas por familiares y vecinos al sistema 911.

“Estuvimos esta mañana (jueves) en el Departamento de la Policía. Todos fueron muy transparentes con nosotros, esta investigación se está moviendo rápido. Solo vimos a la comisionada Danielle Outlaw al final cuando se acercó para reiterar sus condolencias”.

Agregó que a su juicio los policías no estaban preparados para lidiar con la situación y no mostraron indicios de querer descender el caos que se formó en la calle al momento de la balacera. “No tenemos los nombres de los policías todavía, pero entiendo que uno de ellos es muy joven en la fuerza y no tiene ni dos años de experiencia. No quiero especular, pero si tuviéramos las identidades sería mejor hablar de ellos. Lo que puedo decir es que no estaban preparados”.

Según el licenciado, cada oficial detonó su arma en siete ocasiones cuando “con el primer disparo desarmaron al individuo”. “Todas esas balas fueron totalmente innecesarias”, apuntó al describir que los videos mostraron “una situación caótica con gritos de parte de la madre del occiso y de la esposa”.

Sostuvo además que en una de las instancias se puede escuchar "cuando uno de los oficiales dice: dispárale".

Durante la presentación ante la prensa la madre de Wallace Jr. se retiró porque se puso mala con la sesión de preguntas y respuestas, mientras el padre aprovechó para dirigirse al alcalde Jim Kenney. “Esto no se trata de color, sino de respeto. Si no hay respeto estamos en una situación difícil. El respeto no se le niega a un perro o a un gato”.

Tras esta manifestación Johnson destacó que el patriarca esta herido y no quiere que esto le ocurra a ninguna otra familia de Filadelfia.