Farmacias de la comunidad piden sumarse a distribución de vacunas

Mientras los funcionarios de la salud trabajan para abrir más centros de vacunación masiva contra el coronavirus, algunas farmacias independientes denunciaron que han estado listas para servir en el plan de implementación de la región, pero se están quedando atrás.

Richard Ost, propietario durante mucho tiempo de Philadelphia Pharmacy, cerca de las calles Front y Lehigh en Kensington, señaló que los clientes le preguntan constantemente si su tienda tiene la vacuna disponible.

"No pueden moverse fácilmente", dijo Ost. "Los servicios no están tan disponibles y no quieren tomar un autobús o tren para después hacer cola en una clínica de vacunación masiva".

Ost dijo que le pidió a la ciudad algunas dosis.

"La comunidad hispana, afroamericana y las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, si miras en esas áreas, es ahí donde las farmacias comunitarias son realmente sólidas", dijo Ost. "¿Por qué no ponerlo allí, a poca distancia?”

James Garrow, director del Departamento de Salud Pública de Filadelfia, le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que están en el proceso de obtener los datos de distribución en un formato razonable.

"Actualmente, dos farmacias independientes están inscritas formalmente", dijo Garrow. "Quince están en el proceso de verificar la presentación de informes y el almacenamiento en frío, así como también están trabajando para asegurarse de que puedan transmitir de manera segura los datos de administración de la vacuna. Otros 25 han presentado inscripciones pero aún no se han procesado".

Ost le dijo a NBC10 que instaló el software de computadora requerido hace cuatro meses y gastó $1,000 en un refrigerador especial para guardar la vacuna.

"Lleva aquí casi seis meses", dijo Ost. "Lo estamos usando para insulina ahora, pero estamos preparados. Estamos listos".

Tanto en Pensilvania como en Nueva Jersey, la demanda de una vacuna aún supera la oferta.