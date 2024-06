Calendario de eventos 2024 del Wawa Welcome America

El evento más grande y esperado del año llega a Filadelfia, el Wawa Welcome America 2024. Con el evento llegan más de dos semanas de diversión gratuita para toda la familia, con días gratis de museos, conciertos, festivales y mucho más.

Esta serie de actividades para todas las edades incuirá música, comida, cultura y diversión a lo largo de la ciudad del Amor Fraternal.

El concierto del cuatro de julio estará liderado por Kesha y NE-YO. También habrá comida y bebidas, y todo tipo de atracciones.

No te pierdas ni un minuto de la acción multitudinaria. He aquí el calendario de algunos de los eventos más esperados por el Wawa Welcome America:

Miércoles, 19 de junio

Rhythms of Liberation: Juneteenth Block Party and Evening Conversation: De 12:00 p.m. a 7:00 p.m. El tema de este año es, "Ritmos de liberación: celebrando el 16 de junio a través de la música", durante el Mes de la Música Negra. Habrá entretenimiento musical en vivo, vendedores, camiones de comida, experiencias interactivas, ¡Y actividades para toda la familia!

📍Lugar: African American Museum in Philadelphia, 701 Arch St, Philadelphia, PA 19106

Viernes, 21 de junio

Kidchella Music Festival: De 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Este evento tiene capacidad limitada, por lo que se requiere inscripción previa. ¡Los niños podrá bailar, jugar, y crear! Niños de todas las edades pueden disfrutar de este festival de música gratuito con la participación del ganador del premio Emmy® Alex & The Kaleidoscope, Johnny Shortcake, City Love, Ill Doots y el grupo de danza Soundspace Performing Arts.

📍Lugar: Smith Memorial Playground, 3500 Reservoir Dr, Philadelphia, PA 19121

Sábado, 22 de junio

Concilio’s Annual Hispanic Fiesta: Junio 22 y 23. De 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Este festival de dos días, reúne a personas de todas las edades por medio de comida, baile y música para celebrar la cultura y la herencia hispanas.

📍Lugar: JFK Bridge, 20th Street & JFK Boulevard, Philadelphia, PA 19103

Miércoles, 26 de junio

Rocky Movie Night: De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Vuelve una tradición de Wawa Welcome America. Los fanáticos de todas las edades pueden volver a disfrutar de una proyección gratuita del clásico atemporal, Rocky, en las icónicas escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.

📍Lugar: Art Museum Steps, 2600 Benjamin Franklin Pkwy, Philadelphia, PA 19130

Jueves, 27 de junio

Wawa Hoagie Day: 12:00 p.m. Únete a Wawa para el histórico Día del Hoagie, en honor a los héroes locales y construyendo y sirviendo a 25,000 Wawa Shorti Hoagies. Los Hoagies se servirán GRATIS al mediodía a lo largo de Arch Street entre las calles 5th y 6th en el área del Independence Mall.

📍Lugar: Independence Mall, 15 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106

Sábado, 29 de junio

Avenue of the Arts Block Party: De 11:00 a.m. a 7:00 p.m. La Avenida de las Artes cobra vida con entretenimiento, arte, comida y más. Disfrute de entretenimiento de alto nivel en PNC Arts Alive Stage y PA Lottery Groove Stage de artistas locales y de renombre mundial.

📍Lugar: South Broad Street between Walnut & Pine Streets

Jueves, 4 de julio

Concierto del 4 de julio y los fuegos artificiales: 7:00 p.m. El festival culmina con un concierto repleto de estrellas en Parkway, con actuaciones del creador de éxitos de R&B, tres veces ganador del premio GRAMMY®, el icónico compositor, actor, empresario y filántropo Ne-Yo, y la artista galardonada y nominada al Grammy, también actriz y activista, Kesha.

📍Lugar: Benjamin Franklin Parkway, Center City, Philadelphia, PA 19130.

Para ver todo el calendario de eventos haz clic aquí.