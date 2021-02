“Consideran” permitir fanáticos en los estadios

Luego de un descenso de casi un 80% en los casos de coronavirus reportados cada semana en la ciudad de Filadelfia, los funcionarios están considerando relajar ciertas restricciones dentro de las siguientes semanas.

Y es que según el comisionado de salud de Filadelfia, Thomas Farley, la ciudad ha recibido numerosas peticiones por parte de equipos como los Phillies y Flyers para que se les de la luz verde para poder recibir fanáticos esta temporada deportiva.

"En este momento, no se permitirán más personas de las que son pautadas por nuestras restricciones en eventos, pero es probable que cambiemos eso de alguna manera el 1 de marzo", dijo Farley el martes.

No obstante, Farley señaló que la gran mayoría de las propuestas enviadas por los equipos no cumplen con las pautas de capacidad impuestas en el estado por lo que la ciudad no podrá cumplir con sus peticiones.

"No puedo garantizar si sus solicitudes serán aceptadas porque no depende de mi sino del Gobernador ", dijo Farley.

Por ahora, los Flyers y los Sixers han estado jugando durante meses sin espectadores y se espera que el primer partido en casa de los Philies sea el 1 de abril.

Los comentarios del comisionado se producen solo dos días después de que el estado vecino, Nueva Jersey, levantó varias restricciones de capacidad tras un descenso de casos.

El gobernador Phil Murphy flexibilizó capacidad de estadios y centros de entretenimiento.

Desde el martes, el Estado Jardín permitirá a partir del primero de marzo que los estadios operen con asientos asignados al 10% de capacidad.

A pesar de las medidas, aún no queda claro cómo impactará la posible relajación de restricciones a la supuesta propuesta de convertir los estadios en centros de vacunación masivos propuesto por funcionarios de Filadelfia a principios de mes.