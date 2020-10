Farley: “el virus está aquí y no se ha ido”

Por regla general el Departamento de Salud de Filadelfia recomienda no “bajar la guardia” y seguir utilizando las mascarillas en todo momento cuando esté afuera del hogar o departiendo con terceros.

Y es que el viernes se presentó una cifra alarmante de contagios, un total de 397, que no se veía desde la primavera. Todo esto ante un total de 41,564 desde que inició la crisis de salud por el coronavirus.

El comisionado de salud Thomas Farley dijo a TELEMUNDO 62 que parte del aumento en casos positivos tiene que ver con la cantidad de pruebas disponibles para todos los ciudadanos. “Si existe un aumento en contagios, pero queremos mantenernos atentos a que el resurgimiento del virus, por las temperaturas bajas para el invierno, no sea como vimos antes. Tenemos que ser precavidos, distanciarnos, usar mascarillas y no bajar la guardia incluso con personas de nuestra misma familia que no vivan con nosotros”, apuntó.