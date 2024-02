Filadelfia entre las ciudades con mejores pizzas de Estados Unidos

Haciendo a un lado, Chicago y Nueva York, según un estudio, Filadelfia se encuentra entre las mejores ciudades de pizza de Estados Unidos.

Las pizzerías en Philly se encuentran entre las mejores calificadas en Yelp, y los precios de las pizzas son más asequibles que los de la mayoría de las áreas metropolitanas.

Para decidir cuál es la mejor ciudad para comer pizza en 2024, el equipo de datos de Clever Real Estate analizó unas métricas donde clasificaron las 50 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos utilizando los siguientes parámetros para cada ciudad:

Reputación de la pizza, según una encuesta realizada a 1,000 personas

Tasa de pizzerías por cada 100,000 habitantes

Pasión por la pizza, basado en la actividad de búsqueda local en Internet de 34 términos relacionados con la pizza (por ejemplo, "pizza cerca de mí", "entrega de pizza", "pizza en sartén", etc.)

Calificación promedio de Yelp para pizzerías

Precio medio de una pizza grande de queso

Precio medio de una pizza grande de pepperoni

Proporción del ingreso anual medio necesario para comprar una pizza de queso cada semana durante un año

Proporción del ingreso anual medio necesario para comprar una pizza de pepperoni cada semana durante un año

Como parte del estudio, Pensilvania salió como uno de los mejores estados para comer pizza, con Filadelfia en la posición número cuatro y Pittsburgh en la posición número 10 entre las 10 mejores ciudades para comer pizza.

Filadelfia, Pensilvania

🔔 Liberty Bell Peppers

La escena pizzera de esta ciudad histórica impresionará tanto a turistas como a residentes, ubicándose entre las 10 mejores ciudades pizzeras por tercer año consecutivo.

En Filadelfia, puedes sentir el peso de la historia de Estados Unidos, sin tener que esperar demasiado para recibir una porción. Filadelfia tiene 11.2 pizzerías por cada 100,000 habitantes, un 33% más que los 8.4 por cada 100,000 de la ciudad promedio.

Los amantes de la pizza tampoco se arruinarán aquí. Comprar una pizza de queso una vez por semana durante un año en Filadelfia cuesta el 1.21% del ingreso anual de un residente típico, un 18% más barato que el costo típico de la ciudad del 1.47% del ingreso anual.

Filadelfia obtuvo una puntuación de 86 sobre 100 en la métrica de pasión por la pizza, basada en la actividad de búsqueda de términos de pizza en Google. Eso es un 19% más alto que el puntaje promedio de 72 de la ciudad e incluye el puesto número dos en el interés de búsqueda en línea para variedades como pizza margarita, bagels de pizza y pastel de tomate.

Buenas pizzas en Filadelfia: Barbuzzo y In Riva.

🍕 Las 50 ciudades con las mejores pizzas 2024:

1. Denver, CO

2. Buffalo, NY

3. Boston, MA

4. Philadelphia, PA

5. San Diego, CA

6. San Francisco, CA

7. Hartford, CT

8. Washington, DC

9. Detroit, MI

10. Pittsburgh, PA

11. San Jose, CA

12. Phoenix, AZ

13. Sacramento, CA

14. Chicago, IL

15. New York, NY

16. Baltimore, MD

17. Miami, FL

18. Las Vegas, NV

19. St. Louis, MO

20. Orlando, FL

21. Los Angeles, CA

22. Cleveland, OH

23. Seattle, WA

24. Birmingham, AL

25. Milwaukee, WI

26. Portland, OR

27. Minneapolis, MN

28. Indianapolis, IN

29. New Orleans, LA

30. Nashville, TN

31. Tampa, FL

32. Providence, RI

33. Richmond, VA

34. Jacksonville, FL

35. Austin, TX

36. Dallas, TX

37. Atlanta, GA

38. Riverside, CA

39. Columbus, OH

40. Virginia Beach, VA

41. Kansas City, MO

42. Louisville, KY

43. Houston, TX

44. Raleigh, NC

45. Salt Lake City, UT

46. Charlotte, NC

47. Cincinnati, OH

48. Oklahoma City, OK

49. San Antonio, TX

50. Memphis, TN