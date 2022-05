Filadelfia entre los 100 mejores lugares para vivir

Filadelfia y otras seis ciudades de Pensilvania están en la lista de los 100 mejores lugares para vivir en los Estados Unidos para 2022, informó el Philadelphia Business Journal.

Después de perder por muy poco en 2021, Filadelfia (No. 99), Scranton (No. 89) y Reading (No. 74) se posicionaron entre los 100 principales. La "mezcla ecléctica de estilos de vida modernos" de Filadelfia y su asequibilidad ayudaron a su posición. Esos recién llegados al Top 100 se unieron a Pittsburgh, el área metropolitana de Pensilvania mejor clasificada, en el puesto 26, Harrisburg en el 35, Lancaster en el 61 y York en el 92.

Allentown, que ocupó el número 111, fue el único que cayó de su lugar en la lista 2021-22, cuando ocupó el puesto 108, dijo PBJ.com.

La lista 2022-23, publicada el martes, clasificó 150 áreas metropolitanas de Estados Unidos utilizando índices de empleo, asequibilidad de vivienda, calidad de vida, atractivo y migración neta para calcular la posición de cada ciudad. U.S. News recopila datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y sus propias fuentes internas.

Las ciudades de Pensilvania han ascendido continuamente en las clasificaciones de U.S. News de los mejores lugares para vivir del país. Pittsburgh saltó al 26 desde el puesto 71 ocupado el año pasado y del 77 el año anterior. También fue nombrada la sexta mejor ciudad de Estados Unidos para vivir según la asequibilidad.

Pittsburgh superó a Harrisburg para convertirse en la ciudad de Pensilvania mejor clasificada después de que la capital del estado ostentara el título durante dos años consecutivos. Aún así, Harrisburg subió 26 lugares desde su clasificación 61 en 2021.