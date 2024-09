Impresionante incendio consume un enorme almacén al noreste de Filadelfia

El viernes por la mañana, las llamas y el humo espeso se dispararon desde un gran almacén al noreste de Filadelfia mientras los bomberos luchaban contra el gran incendio que se podía ver y oler a kilómetros de distancia, y que obligaba a los residentes locales a permanecer en el interior.

El siniestro a lo largo de Adams Avenue, cerca de East Wingohocking Street en el vecindario de Frankford, estalló alrededor de las 5:30 a. m. del 13 de septiembre de 2024 y se propagó rápidamente a dos alarmas, dijo el subcomisionado adjunto del Departamento de Bomberos de Filadelfia, Derek Bowmer.

El edificio es uno comercial con un taller de automóviles en la parte trasera que está cerca de Frankford Creek, dijo Bowmer. Hay otro edificio comercial en la parte trasera. Ambos edificios estaban desocupados en el momento del incendio.

"Rápidamente se intensificó a tres alarmas", dijo Bowmer mientras los bomberos atacaban las llamas desde afuera. A las 6:00 a. m. se activó una cuarta alarma, dijo más tarde el primer subcomisionado de bomberos, Anthony Hudgins.

SkyForce62 transmitió en vivo el infierno mientras las llamas y las chispas salían disparadas del edificio y mientras los bomberos intentaban con todos sus recursos apagar el fuego. El vecindario parece ser una mezcla de casas y negocios, con un campo de béisbol cerca.

El fuego parecía haberse extendido a algunos árboles y los autos cerca del edificio parecían estar ardiendo. Se podían escuchar algunos fuertes estallidos provenientes de esos autos en llamas.

Además, se cortó la electricidad en el área y PECO informó sobre más de 800 cortes en un momento dado.

La gran columna de humo rancio se podía ver y oler a millas de distancia. Las nubes bajas atrapaban el humo, lo que hacía que se mantuviera espeso en el aire.

A las 7:00 a.m., las llamas habían sido expulsadas y el humo no era tan espeso.

Alrededor de 150 bomberos que usaban 57 equipos continuaron luchando contra el incendio de cuatro alarmas alrededor de las 7:25 a.m., dijo el Departamento de Bomberos de Filadelfia.

Se esperan cierres de carreteras en el área, dijeron las autoridades.

"Había literalmente en todas partes", dijo una vecina que dijo que se despertó gracias a su abuela y vio las llamas por la ventana. "Fue realmente aterrador".

Al momento se desconoce si hay heridos.

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.

