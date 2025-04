“No la volví a ver viva”; mamá de hispana asesinada habla de su dolor y busca justicia

Un dolor que sigue intacto. Así es el sufrimiento de la familia de Ivelisse Lugo quien fue asesinada en octubre 2024 presuntamente por su esposo, Miguel Ángel Aguilar Ojeda, el cual ahora es buscado por el FBI.

A poco más de cinco meses del inesperado hallazgo del cuerpo de la hispana, Ivelisse Lugo, de 53 años, su madre, Margarita Torres, compartió que su dolor sigue igual que el primer día.

"Un dolor que no le deseo a nadie. Perder un hijo es como si te quitaran un pedazo de corazón. La extraño tanto... nunca la volví a ver viva", dijo Torres.

Los restos de la hispana fueron hallados con heridas de arma punzante en la espalda, el pasado 27 de octubre de 2024; envuelta en una sábana en el garaje de su propia casa en Filadelfia.

"Estaba esperando para que se fuera la nena para matármela, y después me la tiro al ‘basement’ como si fuera un animal", mencionó también Torres.

El posible autor de esta tragedia, su expareja, identificado como Miguel Aguilar, de 35 años, también conocido como "Cara Gorda", habría esperado a estar a solas con Lugo para cometer el acto.

Después de cinco meses, un poco de luz llegó entre tanto dolor para esta familia.

El viernes 4 de abril, el FBI agregó a Miguel Aguilar, de origen mexicano, a su lista de más buscados por el asesinato de Lugo, según los funcionarios de la ley.

"Cuando mi hija me llamó y me dijo que estaba envuelto el FBI lloré, grité, porque es lo de que pido a Dios es que me le haga justicia a mi hija, eso no me la va a devolver, pero me da un poco de tranquilidad", compartió la madre de Lugo. "Yo voy a pedir que le den cadena perpetua... que se pudra en la cárcel".

Torres ahora no solo la recuerda como la gran hija, sino que busca que su caso sea de ejemplo para acabar con la violencia contra la mujer.

Todo el que lo reconozco o tenga detalles adicionales puede comunicarse con la oficina del FBI o el consulado más cercano, americano o mexicano.

