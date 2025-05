Incluyen la experiencia culinaria de Philly en el Michelin Guide

Filadelfia es una de las dos ciudades del noreste del país que se agregaron al Michelin Guide para los mejores restaurantes del 2025.

Así lo dejaron saber líderes de la ciudad del Amor Fraternal, así como el representante de la firma internacional Gwendal Poullennec.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 62. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Me siento bienvenido y esto era algo que veníamos trabajando hace un tiempo. Nuestros inspectores llevan rato probando la oferta culinaria de Filadelfia y todos hemos aprendido de unificación”, destacó Poullennec.

No solo se trata de Philly, sino de Boston también, que se unen a la selección con Washington DC, Nueva York y Chicago.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Si Filadelfia cuenta o no con algún restaurante digno de la mención de Michelín se sabrá antes de que culmine el 2025, por ahora los inspectores siguen probando platillos.

“No es solo Michelín, sino lo que eso trae consigo. Estamos hablando de poner a Filadelfia en el ojo del mundo. Estoy seguro de que ustedes saben que su cocina es deliciosa, pero esto les permite llevarlo a otras partes”, agregó Poullennec.

El gobernador Josh Shapiro agradeció la gestión de la ciudad de formar parte de la renombrada guía y destacó las fincas productoras de Pensilvania que colaboran en proveer productos para los cotizados chefs y sus creaciones. “Quiero que me digan qué peluca me tengo que poner para ir desapercibido con los inspectores a los restaurantes. Me apunto a la tarea”, bromeó el funcionario.

La alcaldesa Cherelle Parker también se anotó entre los inspectores y ratificó que el esfuerzo ayuda a que la ciudad sea foco de entrenamiento para nuevas generaciones denotando “oportunidades económicas” en el sector de la hospitalidad.

Si bien Philly figura en el Michelin Guide no está incluido el sur de Nueva Jersey, ni otras partes de Pensilvania. Sin embargo, conforme se vayan agregando sitios podrían figurar más adelante.

Read in English here