Prueba de seguridad: reducen el límite de velocidad en tres vías principales

Si estuviste conduciendo por Kelly Drive recientemente, es posible que hayas notado que las señales de velocidad exigen que los conductores vayan más lentos, ya que la ciudad colocó nuevas señales de límite de velocidad, reduciéndola de 35 mph a 25 mph.

La reducción de velocidad no sólo ocurrió en Kelly Drive, si no también en Vine Street, y en Cottman Avenue, para que todas no pasen del límite de 25 mph.

Sin embargo, no esperes que te pongan una multa por este cambio si te pasas del millaje indicado, al menos no por ahora.

Las autoridades informaron que no habrá cambios en la aplicación de la ley en estas carreteras. El objetivo de este esfuerzo es probar la efectividad de la señalización únicamente, dijeron los funcionarios.

La medida es parte de un programa piloto que se espera que dure unos nueve meses, dijo un representante de la Oficina de Transporte, Infraestructura y Sostenibilidad de Filadelfia.

Ocurrirán más cambios

Estas tres vías son sólo la primera mitad de los seis corredores finales que serán objeto de este programa piloto, aunque aún no se ha determinado dónde estarán los próximos tres.

Como parte del programa piloto, los funcionarios dijeron que la ciudad está recopilando datos sobre el número de vehículos y las velocidades de viaje que se utilizarán para evaluar los beneficios de seguridad del programa.

De 2018 a 2022, hubo 40 accidentes relacionados con el exceso de velocidad, 12 de los cuales resultaron en lesiones graves o la muerte, en Kelly Drive, según PennDOT.

Los funcionarios de la Oficina de Transporte, Infraestructura y Sostenibilidad de la ciudad dijeron que la velocidad es un "factor que contribuye principalmente a los accidentes fatales y con lesiones graves en Filadelfia, representando el 22% en 2022", indica el Informe Anual Vision Zero 2023.

Estas reducciones de velocidad tienen como objetivo ayudar a proporcionar calles más seguras, añadieron los agentes.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que otras ciudades en todo el país han tenido éxito con programas similares.

La oficina señaló que un estudio realizado en Boston encontró una disminución de casi el 30 por ciento en las probabilidades de que los vehículos excedan las 35 mph. Un estudio realizado en Seattle, compartido por la oficina, encontró una caída del 17 por ciento en los accidentes con lesiones.

