En video: ladrones roban varias bodegas de Filadelfia tras entrar por los sótanos

La policía espera que un video de vigilancia que muestra a dos personas abriendo a la fuerza las puertas metálicas del sótano de al menos tres negocios del suroeste de Filadelfia les ayude a localizar a los ladrones.

Los ladrones atacaron una serie de tiendas de esquina durante un período de tres semanas a principios de este otoño, dijo la policía de Filadelfia. En cada caso, entraron al negocio durante la noche, abriendo las puertas del sótano en la acera.

De esa serie de robos, las autoridades calculan que los ladrones se han llevado alrededor de $15,000 en mercadería y dinero efectivo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Varios bodegueros hispanos resultaron ser víctimas de los ladrones. "El robo fue a las 4:15 am. Yo supongo que ellos duraron unos 20 o 25 minutos dentro de la bodega", dijo un bodeguero hispano al ser entrevistado por Telemundo 62. Y dice, se llevaron unos $7,000 en mercancía y dinero en efectivo.

El video publicado durante el fin de semana por la policía muestra a dos hombres caminando frente a Uceta Grocery en Elmwood Avenue y South 61st Street el 24 de septiembre de 2024. Se ve a los hombres abrir a la fuerza la puerta del sótano y luego entrar en la tienda antes de agarrar bolsas llenas de mercadería.

El segundo video muestra al dúo de ladrones acercándose al E&D Food Market en South 66th Street el 11 de octubre de 2024 y levantando las puertas del sótano. Luego se les ve adentro cargando artículos en grandes bolsas de basura.

Philadelphia police released surveillance video and photos of three suspects who they say burglarized and damaged the historic S.S. United States back on Oct. 2.

Una trabajadora de la tienda E&D dijo que estaba nerviosa 10 días después de que la tienda fuera asaltada. Ella cree que los hombres probablemente inspeccionaron la tienda antes de los robos, pero como estaban enmascarados no pudo hacer nada .

"Tú te sientes como ultrajado porque vienes a trabajar y todo está hecho un desastre", dijo la trabajadora Amny Terroro.

El tercer video muestra a los hombres abriendo las puertas del sótano de T & P Food Market en Woodland Avenue y South 71st Street el 13 de octubre de 2024. Luego se ve a los hombres cargando artículos en una bolsa grande.

La policía pidió a cualquier persona con información que llame o envíe un mensaje de texto al 215-686-8477 o a la División de Detectives del Suroeste al 215-686-3183/3184. Cualquiera que vea a los ladrones debe "comunicarse con el 911 de inmediato", dijo la policía.