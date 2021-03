Firefly Festival regresará tras pausa por el coronavirus

El Firefly Festival regresará a Delaware después de una pausa forzada a causa del coronavirus.

El festival de música al aire libre en The Woodlands en Dover, Delaware, se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre de 2021, según un anuncio publicado en su sitio web oficial. Firefly también comenzó a responder a los usuarios en Twitter el lunes hablando del regreso de septiembre.

El festival generalmente se lleva a cabo en el verano, pero, como cualquier otro evento importante, se canceló en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

En 2020, Billie Eilish, Halsey, Rage Against the Machine, Khalid, Blink-182, Maggie Rogers y Diplo estaban entre los actos programados para el festival. Sin embargo, no se han ofrecido detalles de la cartelera de este año.

La fecha de otoño debería dar a los organizadores suficiente espacio para que grandes poblaciones se vacunen contra Covid-19. El presidente Joe Biden ha pedido que se administren 200 millones de vacunas antes de su centésimo día en el cargo. Hasta el momento, se han administrado más de 100 millones de vacunas.