Fondos federales sacan a Filadelfia de situación financiera “muy fea”

Más de $3.3 mil millones en fondos federales salvarán a Filadelfia, sus escuelas y la agencia de tránsito, SEPTA, de una situación financiera "muy, muy fea" en el futuro, dijeron funcionarios de finanzas de la ciudad el miércoles en la primera divulgación del alivio federal contra la pandemia de COVID.

"Realmente fue un plan de rescate", dijo la directora de presupuesto de Filadelfia, Marisa Waxman, en el esquema inicial del presupuesto municipal propuesto para 2021. Está previsto que el alcalde Jim Kenney publique oficialmente el presupuesto el jueves ante el Concejo Municipal.

Los $1.4 mil millones para Filadelfia en el Plan de Rescate Estadounidense aprobado por el Congreso el mes pasado mantendrán a la ciudad a flote luego de un 2020 casi catastrófico en el que la pandemia destruyó los ingresos fiscales locales. La ciudad recibirá $700 millones este año y $700 millones el próximo.

Mientras tanto, SEPTA, que vio cómo el número de pasajeros se desplomó hasta casi desaparecer durante gran parte de 2020, recibirá $667 millones en fondos federales y el distrito escolar de la ciudad recibirá $1.3 mil millones, dijeron funcionarios de finanzas de la ciudad. No está claro cómo y cuándo se entregará el dinero a esas entidades.

Filadelfia, y la forma en que gasta su presupuesto, es uno de los principales impulsores económicos del sureste de Pensilvania y de todo el estado. El presupuesto de la ciudad dirige anualmente gran parte de las prioridades de la región. Aquí hay cuatro partes notables del presupuesto de Kenney para 2021-2022 que, si el Ayuntamiento lo aprueba, comenzará el uno de julio.

¿Verá el Departamento de Policía de Filadelfia un recorte de fondos por segundo año consecutivo?

No, el Departamento de Policía de Filadelfia recibirá exactamente la misma cantidad de fondos que recibió en 2020-2021: $727 millones. Eso sigue a un recorte de 47 millones de dólares a los fondos del departamento el año pasado con respecto al año anterior en medio de llamados generalizados para "retirar fondos a la Policía".

De hecho, la ciudad mejorará la financiación del departamento en algunas áreas, como nueva tecnología para los detectives, ya que la Policía de la ciudad lucha para realizar arrestos en delitos violentos y los hit and runs.

¿Aumentará el impuesto sobre los salarios de los trabajadores que viven dentro o fuera de la ciudad?

Los impuestos no aumentarán en el presupuesto propuesto de Kenney y, de hecho, la propuesta incluye una disminución en el impuesto al salario de la ciudad para los trabajadores. Filadelfia depende del impuesto sobre los salarios de la ciudad más que la mayoría de las ciudades estadounidenses para obtener ingresos, pero los alcaldes han intentado durante las últimas dos décadas reducir ligeramente el impuesto sobre los ingresos de los trabajadores casi todos los años.

¿Se despedirá a los trabajadores de la ciudad?

No, la ciudad no despedirá a ningún empleado público después de haberlo hecho el año pasado en medio de la pandemia. Sin embargo, algunos puestos vacantes no se cubrirán.

¿Están las instituciones culturales o los proyectos de infraestructura recibiendo algún presupuesto?

Filadelfia está gastando 132 millones de dólares en pavimentación de calles.

Las piscinas de la ciudad se están abriendo.

Las bibliotecas reabrirán cinco días a la semana en el presupuesto propuesto de Kenney.

¿El Ayuntamiento cuenta como institución cultural? Quién sabe, pero recibirán un millón más de lo que recibieron el año pasado.