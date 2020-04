Foro digital: guía para ayudarte a navegar la crisis de salud

La incertidumbre que genera la pandemia por el coronavirus puede librarse mejor con información clara y en tu idioma.

Por eso tres estaciones de Telemundo se unieron para llevarte un foro digital con expertos para ayudarte a navegar la crisis de salud de la mejor forma.

En una alianza sin precedentes, Telemundo 62, Telemundo Nueva Inglaterra y Telemundo DC se juntaron en el especial "Apoyando a Nuestras Familias".

Iris Delgado de Telemundo 62, Betsy Badell de Telemundo Nueva Inglaterra y Alberto Pimienta de Telemundo DC contestarán las preguntas que más te interesan sobre economía, alimentos y necesidades básicas.

Discutiremos tres grandes facetas del diario vivir durante la pandemia:

Impacto económico: desempleo, beneficios, seguridad y trabajadores de primer orden o esenciales.

Salud: disponibilidad de pruebas de COVID-19, cómo, cuándo y dónde hacértelas y quienes son elegibles. También presentaremos recursos para embarazadas.

Necesidades básicas: vivienda, alimentos, bancos de comida.

Telemundo continúa Apoyando a la Comunidad con esta iniciativa de información.

Organizaciones facilitadoras que te pueden orientar

Pensilvania

ACLAMO Family Centers - (610) 277-2570

Ayuda en Español para individuos, niños y familias con necesidades de salud, vivienda, empleo, educación y asistencia legal. Tiene oficinas en Norristown y Pottstown.

Salvation Army of Philadelphia: (610) 383-0868, (215)-787-2800

Community Support Program: (610) 435-1541

Ayuda por tema

💗 SALUD

Para conocer sobre los síntomas y el impacto del COVID-19, puede acceder a la página web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), pulsando aquí



Si desea saber cuál es la clínica más cercana a usted, este mapa interactivo de la Asociación Nacional de Oficiales de Salud de los Condados (NACCHO, por sus siglas en inglés) le ayudará a acceder a información de contacto. Pulse aquí para más información.

Pensilvania:

CASA Línea de Salud: 301-270-8432

Delaware:

Recursos y orientación estatal sobre las pruebas COVID-19 disponible aquí

Nueva Jersey: Información de salud y sobre el COVID-19 disponible aquí

🏠 VIVIENDA

Casos de Hipotecas:

Las personas que experimenten dificultad financiera para cubrir estos pagos, deben comunicarse con las instituciones directamente. Algunos de ellos tienen programas de emergencia, con el que pueden acordar las circunstancias en que usted podrá realizar los pagos más adelante. Para más información sobre hipotecas, pulse aquí.

Otra orientación disponible para dueños que están financiando bajo diversos programas está disponible:

Consejería:

Si necesita un consejero que le ayude a identificar opciones para el pago o una prórroga de pago de su hipoteca, puede acceder al mapa interactivo del Departamento de la Vivienda federal, que encuentra aquí.



Si requiere asistencia legal, además de las organizaciones locales en su comunidad que le pueden orientar, puede referirse a la página de la Oficina de para la Protección Financiera del Consumidor, donde hallará una lista en español de recursos legales por estado.

Pensilvania:

Asistencia Legal para inquilinos que enfrentan desalojos ilegales de sus viviendas

Public Interest Law Center (PILC) Hotline: 267-443-2500

El estado tiene disponible una guía informativa para orientar sobre los recursos disponibles para dueños de viviendas acogidos a hipotecas. Puede acceder a ella pulsando aquí.

Hispanic American Organization - Allentown, PA

Helps low income families find affordable housing with housing referrals and counseling on budgeting and tenancy readiness. Limited funds available for rental assistance on a case by case basis. (610) 435-5334.

Nueva Jersey: El estado, a través de su agencia para el financiamiento de viviendas e hipotecas, tiene disponibles consejeros que le orientarán sobre las opciones existentes. Los detalles los encuentra aquí

💡 UTILIDADES

Varios proveedores de internet están haciendo la conexión digital más accesible para nuestras comunidades durante la pandemia de COVID-19. Haga clic en los siguientes enlaces para más información:

Pago de Seguro de Autos:

La mayoría de las principales aseguradoras han activado planes de perdón de pagos o incentivos para sus clientes. La recomendación es que consulte con su compañía aseguradora directamente, para conocer qué ayudas tienen para usted.

Pagos a su servicio móvil:

La compañías proveedoras de servicio móvil tienen programas para los clientes afectados económicamente. Visite la página web de su proveedor o llame directamente a la oficina más cercana para conocer cómo pueden ayudarle.

Pensilvania: La Comisión de Utilidades de Pensilvania (PUC) emitió una orden de emergencia prohibiendo la desconexión de utilidades durante la pandemia del COVID-19. Esto aplica a servicios de electricidad, gas natural, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, entre otros. Si tiene dificultades para el pago de estos servicios, contacte a su compañía suplidora, pues muchas de ellas tienen programas de emergencia que le pueden ayudar.

Nueva Jersey: PE&G ofrece orientación a sus clientes sobre el servicio y pagos durante la emergencia. Para más información en español, pulse aquí

🍎 SEGURIDAD ALIMENTARIA

La organización Feeding America le ayudará a encontrar un banco de comida cercano a su comunidad. Haga clic en el siguiente enlace para más información: Feeding America

Pensilvania: El Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania ha hecho disponible una línea de emergencia para las personas que no tienen recursos para garantizar sus alimentos. Si alguna persona experimenta esta necesidad, puede llamar al 1-800-692-7462 o el 1-800-451-5886 para personas con dificultades auditivas.

🍴 BANCOS DE ALIMENTOS

Hay una diversidad de bancos de alimentos disponibles para todos los estados.

Pensilvania: Para una lista estatal completa y de acuerdo a su zona geográfica, puede hacer click aquí. Para la solicitud de asistencia alimentaria de emergencia en español, pulse aquí.

👫 ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES

Pensilvania: El estado de Pensilvania ha estado ofreciendo alimentos a estudiantes de K-12, con la aprobación de los departamentos de Educación federal y estatal.

💰 SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)

Antes conocidos como cupones de alimentos, el programa SNAP provee ayuda monetaria a las familias de bajos recursos que cualifiquen para la compra de alimentos.



Pensilvania: Para solicitar asistencia en español, pulse aquí.

👶 PROGRAMA WIC

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños de Pennsylvania (WIC, por sus siglas en inglés) ofrece asistencia para quienes cualifiquen. Es una ayuda para embarazadas, madres lactantes, madres que recién han dado a luz, infantes y niños menores de 5 años. La asistencia está limitada a una lista de alimentos del programa. Para solicitar al programa, pulse aquí.

💳💲ENLACES PARA AYUDA FINANCIERA

Problemas con el pago de tarjetas de crédito o préstamos

Las personas que experimenten dificultad financiera para cubrir estos pagos, deben comunicarse con las instituciones directamente. Para asistencia adicional, pueden contactar el Buró para la Protección Financiera de los Consumidores (Consumer Financial Protection Bureau).

🏪 AYUDA PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

Nueva Jersey:

Información de asistencia estatal para pequeños negocios disponible aquí

👱👲👳 INMIGRACIÓN

Los consejos sobre renovaciones de DACA de United We Dream los encuentra aquí

👮👷👩 INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES

Derechos Laborales (español) según publica la organización Justice at Work

Pensilvania: