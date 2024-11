Franklin Square se viste de navidad con su espectáculo de luces anual

¡Llegó la temporada festiva! Y el Franklin Square de Filadelfia ahora está vestido de gala para las fiestas.

El grupo Historic Philadelphia y PECO se han unido para colgar decenas de miles de luces en todo el parque.

Todo el trabajo es en preparación para el espectáculo de luces Electrical Spectacle, que se inaugura oficialmente el jueves 21 de noviembre.

El espectáculo nocturno presenta luces centelleantes coreografiadas con música de temporada. Este año, el espectáculo sincronizado y colorido contará con una nueva canción: "Christmas (Baby Please Come Home)" de Philly Specials.

Además del espectáculo, los visitantes pueden disfrutar de cócteles artesanales y delicias de temporada en el bar emergente de invierno Ben On the Rocks en la carpa climatizada.

La plaza Franklin también albergará varios eventos familiares navideños, como Jingle and Mingle with Santa, Santa Paws y Brunch with Santa. Otras festividades incluyen Kwanzaa el 29 de diciembre, Hanukkah el 30 de diciembre y diversión para todos con la cuenta regresiva de Nochevieja para niños y mucho más.

Las festividades nocturnas del esncendido en la plaza se llevan a cabo de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., según los organizadores del evento.

Horario de invierno

Desde el 21 de noviembre hasta el primero de enero será todos los días de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Cierra a las 8:00 p. m. el 24 y 31 de diciembre

Estará cerrado el 28 de noviembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Del nueve de enero al 23 de febrero, de jueves a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Abierto el 20 de enero y el 17 de febrero por feriados.

Para obtener más información, visita historicphiladelphia.org/franklin-square.