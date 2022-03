Fresas cultivadas en almacén de NJ podrían revolucionar los la forma en que comes

Dentro de un almacén en la ciudad industrial Kearny, vecina a Newark, en Nueva Jersey, miles de fresas crecen en hileras bajo luces brillantes.

Este es uno de los centros de investigación y desarrollo de Bowery Farming, y estas bayas están destinadas a una segunda vida en la gran ciudad.

A partir del martes, los clientes podrán comprar la fruta a menos de una docena de millas de distancia en algunas tiendas gourmet en la ciudad de Nueva York. Protagonizarán platos en algunos de los mejores restaurantes de la ciudad elaborados por chefs famosos.

Bowery venderá las fresas por primera vez como parte de un lanzamiento limitado. Pero las bayas, que saben igual durante el pico del verano y las profundidades del invierno, son parte de un esfuerzo ambicioso para cambiar la forma en que se cultivan las frutas y verduras y cómo comen los estadounidenses. Las que se cultivan en granjas verticales generalmente se apilan en hileras desde el piso hasta el techo en edificios cerca de los centros urbanos. Eso da como resultado mayores rendimientos de productos frescos y de mayor calidad entregados a las tiendas de abarrotes de la ciudad unos días después de su recolección.

Las empresas de agricultura vertical han utilizado el enfoque basado en la tecnología para producir lechuga y hierbas. Ahora, buscan fresas y otros cultivos para ganar una mayor participación en los estantes de los supermercados y en el estómago de los consumidores. Al principio, las bayas serán más caras que la oferta promedio de los supermercados. Pero las empresas de cultivo en interiores esperan expandir su producción y usar la automatización para cosechar las bayas, lo que podría hacer bajar los precios.

Uno de los competidores de Bowery, Plenty, dijo el martes que planea construir una granja de fresas bajo techo para servir a los clientes y minoristas en el noreste con el importante productor de bayas Driscoll's. Sus rivales incluyen las nuevas empresas respaldadas por AeroFarms, PlantLab y BrightFarms.

Christine Zimmermann-Loessl, presidenta de la Asociación para la Agricultura Vertical, dijo que las empresas deben demostrar que pueden cultivar una amplia variedad de frutas y verduras para convertirse en una parte más significativa del suministro de alimentos.

"Con ensalada, no puedes alimentar al mundo", dijo Zimmermann, quien dirige el grupo de defensa y sin fines de lucro con sede en Munich, Alemania. "Nadie puede comer tanta ensalada".

Bowery también quiere que la comida sea más deliciosa.

"Imagínese tener una fresa hermosa, fresca y sabrosa en febrero", dijo Susan MacIsaac, vicepresidenta sénior de agscience de Bowery. "Realmente abre una forma completamente nueva, un mundo completamente nuevo de comer. Creo que todos sabemos que necesitamos comer más frutas y verduras, pero a menudo son menos que apetecibles".

Un nuevo giro en la agricultura

Los inversores están invirtiendo dinero en empresas de tecnología agrícola en un momento en que el precio y la disponibilidad de los alimentos están en la mente de más minoristas y consumidores.

La inflación ha hecho subir los precios de los alimentos en un 7.9 % en los últimos 12 meses, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informados este mes. La pandemia dejó algunos estantes de comestibles vacíos y subrayó las complejidades de la cadena de suministro. En las últimas semanas, la invasión rusa de Ucrania ha ilustrado los riesgos de depender de otros países para producir energía o cultivar alimentos.

"Mire los últimos dos años, la cantidad de interrupciones con las que todos tenemos que lidiar en nuestra vida diaria", dijo Soren Bjorn, presidente de Driscoll's of the Americas. "En la industria de productos frescos, dependemos mucho, mucho del clima y de la libre circulación de bienes en todo el mundo. Resulta que algunas de esas cadenas de suministro pueden haber sido un poco más vulnerables de lo que nadie pensaba, y no es tan difícil imaginar que estas cosas podrían empeorar".

Con la agricultura vertical, los productos se cultivan sin pesticidas, con menos agua y en granjas que se encuentran a poca distancia de los consumidores. Eso significa menos horas en un camión, lo que reduce el uso de combustible y aumenta las probabilidades de que los consumidores coman alimentos más frescos y tiren menos.

Los defensores ven la agricultura vertical como una forma más sostenible de expandir el suministro de alimentos para la creciente población mundial, particularmente a medida que el cambio climático transforma los patrones climáticos.

Las granjas representan un pequeño porcentaje de los productos que los estadounidenses compran y comen, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esa definición incluye los tomates y las verduras que se ven en las tiendas de abarrotes, como el brócoli, la lechuga, el maíz dulce y las zanahorias, pero no incluye el maíz que se alimenta a los animales o se convierte en un ingrediente alimentario en artículos como los chips de tortilla.

El valor total de las hortalizas cultivadas y vendidas en 2019 fue de unos 18,900 millones de dólares. Dentro de eso, el valor total de las verduras cultivadas bajo protección y vendidas, una categoría que incluye invernaderos y áreas cultivadas bajo cubiertas temporales, fue de aproximadamente $702.5 millones en 2019, el censo agrícola más reciente disponible. La agricultura vertical es solo una parte de eso, y el gobierno federal no lo rastrea específicamente.

Sin embargo, la industria joven ya ha obtenido la aceptación de algunos de los nombres más importantes en alimentos. Walmart, la tienda de comestibles más grande del país por ingresos, invirtió recientemente en Plenty, y tiene algunas de las verduras de hoja verde de Bowery en sus tiendas.

Bowery cuenta entre sus inversores a los famosos chefs José Andrés, Tom Colicchio y Dan Barber.

Un portavoz de Singapore Airlines dijo que la aerolínea planea anunciar acuerdos con otras granjas verticales más adelante este año para vuelos desde otros aeropuertos importantes de Estados Unidos. La aerolínea, que opera algunos de los vuelos más largos del mundo, está tratando de encontrar formas de reducir su huella de carbono, incluido el abastecimiento de alimentos locales.

Bowery cultiva sus fresas en edificios que se asemejan a una combinación de un laboratorio de ciencias y un gran jardín interior. Especialistas en agricultura vestidos con batas de laboratorio, botines y redecillas para el cabello revisan sus cultivos. Las luces brillantes, los intrincados sistemas de riego y la ventilación vibrante ayudan a crear un entorno de crecimiento estable que no cambia, incluso cuando cae aguanieve y nieve o las temperaturas de verano son abrasadoras en el exterior.

Su granja de investigación y desarrollo de Nueva Jersey está ubicada en Kearny, a unas 11 millas al oeste de la ciudad de Nueva York. Tiene otra granja en Nottingham, Maryland, cerca de Baltimore. También tiene tres nuevas granjas comerciales en marcha en Atlanta, Dallas y Bethlehem, Pensilvania.

Las bayas son más complejas de cultivar que las verduras de hoja verde. Con las lechugas, las hojas se pueden cultivar y recoger. Las fresas deben pasar por más pasos: desarrollar hojas, florecer y convertirse en una fruta que se cosecha. Eso lleva más tiempo y la ayuda de las abejas, que se utilizan para polinizar las flores.

MacIsaac dijo que Bowery redujo el campo de variedades para elegir las que prosperarían en el interior y tendrían una textura y un sabor agradables.

Aterrizó en dos tipos: bayas silvestres y de jardín, que se venderán una al lado de la otra en un paquete diseñado como una experiencia. Cada paquete incluye una descripción de notas de cata similar a lo que un consumidor podría leer en una cata de vinos o en una cafetería gourmet.

Las bayas de jardín son clásicas, con un "equilibrio de dulzura y acidez", dijo MacIsaac. Las bayas silvestres son más distintas, con notas florales y tropicales, dijo.

Estarán disponibles en las ubicaciones de Eataly y Mercado Little Spain en la ciudad de Nueva York y aparecerán en los postres en los restaurantes Colicchio's Craft New York y Andres, Lena y Spanish Diner. Las fresas aparecerán en otros minoristas y restaurantes más adelante en la primavera, dijo la compañía.

Cada paquete tiene un precio elevado: $14.99 por 8 onzas.

Sin embargo, Bowery dijo que quiere escalar su negocio de fresas, por lo que no solo se venden a los amantes de la comida, sino también a los compradores de las principales tiendas de comestibles. Sus lechugas son vendidas por minoristas como Walmart, Whole Foods y Albertsons, propiedad de Amazon.

La compañía dijo que el paquete es la primera fase de su lanzamiento comercial. "A medida que avanzamos en nuestra fase de escala, nuestro objetivo es ofrecer fresas a un precio y valor que desbloquee la escala sin comprometer el sabor", dijo en un comunicado.

El mes pasado, Bowery adquirió Traptic. La empresa utiliza inteligencia artificial y cámaras de alta potencia para identificar los cultivos en su punto máximo de madurez y tiene brazos robóticos que pueden cosechar incluso frutas frágiles como tomates y fresas.

La primera granja de fresas dedicada de Plenty estará operativa a fines de 2023, dijo el director ejecutivo Arama Kukutai. La compañía, que está trabajando con Driscoll's, espera vender sus bayas en tiendas de comestibles a principios de 2024, dijo. No ha compartido la ubicación específica.