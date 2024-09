Padre hispano rompe ventanas y tira la puerta para salvar esposa e hijitas de las llamas

“Mírame como estoy. No tengo nada, lo perdimos todo”, destacó Oscar Reyes, quien sobrevivió con su esposa embarazada y sus hijitas, de dos y cinco años, un voraz incendio que consumió la vivienda de hilera que ocupaban en Norristown, Pensilvania.

El siniestro se registró pasadas las 4:45 a.m. en el 529 de Cherry Street.

Brigadas de bomberos acudieron a atender la emergencia y según el jefe, Tom O’Donell, se rescataron cinco personas, entre las que figuraron dos adultos y tres niños. “Atendimos la emergencia porque había múltiples personas atrapadas, pero pudimos sacarlos. Nadie tiene heridas que atenten contra su vida. La causa del fuego permanece bajo investigación, pero creemos que todo inició en la parte trasera de una de las viviendas, en el ‘deck’, y se propagó a las otras casas”, dijo el uniformado.

“Estábamos durmiendo y mi esposa me levantó cuando olió el humo. Al momento abrí la puerta y rompí una de las ventanas porque vi el humo que se me venía encima, me preocupé por mi familia”, relató al tiempo que explicó que sus allegadas todas fueron llevadas al hospital, pero se recuperan.

“Gracias a Dios estamos vivos. Estas son cosas que pasan. No me lo esperaba porque llevamos un año y dos meses en este país”, agregó el padre de familia quien estaba prácticamente en pantalones cortos y medias, sin zapatos, por la pronta salida.

“Decidí quedarme aquí para ver si recuperaba los papeles de nosotros, de mis hijas”, comentó.

Las autoridades aplacaron las llamas y ahora trabajan con asistir a las personas desalojadas.

