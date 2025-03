Fuego forestal en NJ queda aplacado tras amenazar estructuras cercanas

Un fuego forestal, generado de miércoles a jueves, fue controlado al sur de Nueva Jersey luego de que amenazara unas 20 estructuras cercanas en Gloucester County.

El New Jersey Forest Fire Service informó que el siniestro tuvo lugar en el área de Scotland Run en Franklin Township, Nueva Jersey.

Las llamas lograron consumir 191 acres de terreno que provocaron cierres parciales en las vías cercanas Proposed Avenue y Pennsylvania Avenue. "Las condiciones del tiempo ayudaron a que se pudieran combatir las llamas", destacó el portavoz del New Jersey Forest Fire Service. "Pudimos tener buen progreso durante la madrugada".

El funcionario recalcó que las condiciones de sequí son un reto para mantener los bosques libres de incendios. "Desde el norte de Nueva Jersey hasta Cape May estamos registrando varios fuegos porque el terreno está seco", agregó. "La temporada de fuegos es algo del pasado. En la actualidad se trata riesgos todo el año".

La recomendación principal es que si hacen fogatas se aseguren que las aplaquen completamente y tener precaución con las colillas de cigarrillos y otros encendedores.

Read in English here

WILDFIRE ALERT: Scotland Run Wildfire - Franklin Township, Gloucester County@NJDEPForestFire remains on scene of a wildfire in the area of Pennsylvania Ave and Proposed Ave in Franklin Township, Gloucester County.



SIZE & CONTAINMENT

🔥 150 acres

🔥 50% contained pic.twitter.com/cGJrAlNB9Z