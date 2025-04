Fuego forestal de Viernes Santo en NJ cierra calles de Vineland

Un fuego forestal se registró la tarde del Viernes Santo en Cumberland County, Nueva Jersey.

El siniestro se registró la tarde del 18 de abril 2025 en el área de Peaslee Wildlife Management en Vineland.

Imágenes del helicóptero SKYFORCE 62 muestran las llamas y el humo saliendo del bosque. Brigadas del New Jersey Forest Fire Service atienden la emergencia.

Hasta el momento las llamas han consumido 20 acres y no atenta contra estructuras cercanas.

Si transitas por la zona ten en cuenta que hay cierres de calles en efecto a lo largo de Union Road entre la Ruta 49 y Mays Landing Road.

WILDFIRE UPDATE: Danny’s Wildfire - Peaslee Wildlife Management Area - Vineland, Cumberland County@NJDEPForestFire crews are on scene of a wildfire burning in a remote area of the Peaslee WMA in Vineland, Cumberland County.



SIZE & CONTAINMENT

🔥 20 acres

🔥 0% contained pic.twitter.com/xAYn0jGRG6