NJ podría imponer restricciones de agua por la peor sequía en 120 años

En estado de emergencia por sequía, podría declararse Nueva Jersey debido a las condiciones extremas al que lleva enfrentándose desde el pasado mes de septiembre.

A consecuencia, múltiples incendios forestales continúan ardiendo en el estado después de varios meses que han sido lo más secos de la historia.

La advertencia de sequía es un paso que eventualmente podría conducir a restricciones obligatorias de agua si no cae una lluvia significativa pronto. Durante una audiencia pública en la que participaron agricultores, representantes municipales, residentes, representantes de compañías de agua entre otros, presentaron el preocupante tema.

Esto con el fin de evaluar un posible racionamiento en el suplemento de agua potable en todo el estado.

¿De qué se trata la medida y qué opina la comunidad?

Luego de atravesar los dos meses más secos del año durante septiembre y octubre el departamento de protección ambiental del estado de NJ evalúa la posibilidad de restringir el suministro de agua potable si la lluvia acumulativa no llega a nuestra zona pronto.

“Pedirle a Dios que llueva, esa es la mejor manera, es una situación delicada”, dijo Carmen Fabian, residente de NJ.

Por otro lado, Raúl Rodríguez, afectado por la sequía dice que “hay que ahorrar más agua ahorita, al menos yo trato de no gastar mucha agua, pero hay casas que hay mucha gente y no creo que se pueda limitar con los niños, con la gente grande".

Desde el 12 de octubre del 2024 el estado entró en alerta por sequía extrema, en ese momento las restricciones que entraron en vigor incluían la prohibición de fuegos al exterior y control voluntario del consumo del vital líquido.

En la audiencia pública de este martes se dijo que de entrar a un estado de emergencia otras restricciones se añadirían a la lista y se harían obligatorias.

“Pues en todo nos va afectar no, como vamos a cocinar, para bañarse, y luego si hay 10 personas en una casa como se le va hacer, hay que limitarse demasiado con el agua si va a pasar eso”, añadió Raúl Rodríguez, uno de los afectados por la sequía.

Otra residente de NJ, Carmen Fabian, dijo que “tenemos que administrarla lo más posible, no botar agua lavando carros, si nos bañamos pues la llave no tenerla abierta todo el tiempo, si lavamos también”.

El agricultor Jeff Tober, quien estuvo también en la audiencia, aseguró que en su granja ha obtenido lecturas de .6 pulgadas de acumulación de lluvia en los últimos 87 días, en estos momentos utilizan solo el riego por cuenta de goteo.

Además, el geólogo Steven Domer asegura que las siguientes dos semanas serán aún de sequía siendo estas las condiciones más secas registradas en 120 años.

Una de las posibles restricciones discutidas sería el agua que se ocupa para regar.

“Yo trabajo en la yarda y sí esta malo porque ya ni trabajo hay, no hay lluvias, se seca el pasto el árbol no crece”, indicó también Rodríguez. “De hecho en mi trabajo ahorita llevamos casi tres semanas que no se trabaja por el pasto que esta así, no se puede cortar, no se puede hacer nada”.

¿Cómo saber si donde vivo está bajo vigilancia?

Visita este enlace para encontrar mayor información sobre la sequía en Nueva Jersey y determinar si tu área está bajo vigilancia o advertencia de sequía.

