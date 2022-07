Furor por el sorteo de Mega Millions

El premio mayor de Mega Millions alcanzó un estimado de $1.28 mil millones, convirtiéndose así en el tercero más alto de la historia de la lotería del país.

A las 11:00 de la noche de este viernes, se anunciaron los números ganadores: 13, 36, 45, 57, 67 y el Mega Ball, el 14. Sin embargo, los expertos aseguraron que es importante que quien tenga el boleto con los números sepa qué hacer en el momento en que se sepa ganador. Uno de los consejos principales es mantener “silencio y calma”.

“Uno quiere gritar y llamar al jefe y decir que no va a trabajar más”, dijo el abogado Will González a Telemundo 62. “Silencio y confidencialidad, número uno. Número dos, proteger el ticket, no correr a reclamar, sino asesorase con un abogado o contable”, recalcó.

El premio récord de Mega Millions es de $1,536 mil millones, vendido en octubre de 2018. Powerball tiene el récord mundial de un premio mayor por valor de $1,586 mil millones, que se compartió entre tres boletos ganadores el 13 de enero de 2016.

De acuerdo a la lotería, las probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions son de uno en 302,5 millones.