“No lo podremos reparar”, gobernador Shapiro ante recortes al Medicaid

El gobernador Josh Shapiro advirtió el miércoles que los recortes a Medicaid que el Congreso está considerando significarían la pérdida de miles de millones de dólares en ayuda federal para Pensilvania, la pérdida del acceso al programa de seguro médico para cientos de miles de personas y el cierre de más hospitales rurales con dificultades.

Shapiro, demócrata y considerado un posible candidato a la Casa Blanca en 2028, afirmó que, si se realizan los recortes, el estado no podrá compensar esa cantidad de ayuda federal perdida.

"Solo quiero recalcar: no hay fondos disponibles a nivel estatal", declaró Shapiro a la radio WILK-FM en Wilkes-Barre. "No hay fondos disponibles a nivel estatal para compensar estos recortes a nivel federal. Así que, si le quitan a alguien Medicaid, se queda sin cobertura. No podremos solucionarlo".

Además de que cientos de miles de personas perderán el acceso a Medicaid en Pensilvania, miles de millones de dólares en recortes de fondos acelerarían el cierre de hospitales rurales "que están al borde del cierre", declaró Shapiro. Pensilvania ya enfrenta una situación complicada con los costos de Medicaid.

El presupuesto propuesto por Shapiro para el año fiscal que comienza el 1 de julio busca $2.5 mil millones adicionales para Medicaid, después de que los responsables del presupuesto se dieran cuenta tardíamente de que las personas que permanecen en las listas de Medicaid después de la pandemia de COVID-19 están más enfermas de lo previsto y su atención es más costosa.

El gobernador cuenta con una reserva de aproximadamente $10.5 mil millones, gracias a la ayuda federal por la COVID-19 y a la recaudación de impuestos inflada por la inflación de los últimos años.

Su administración también está tratando de reducir el aumento rápido de la cantidad que Pensilvania paga por medicamentos populares de GLP-1 como Wegovy, Ozempic y Zepbound, al igual que otros estados.

Medicaid es una colaboración federal-estatal que ayuda a financiar la atención médica de personas de bajos ingresos de cualquier edad y la atención de enfermería a largo plazo. Hay 72 millones de afiliados en todo el país, incluyendo 3 millones en Pensilvania, o casi uno de cada cuatro residentes de Pensilvania. Su costo anual se acerca al billón de dólares, incluyendo aproximadamente $50 mil millones en Pensilvania. Los límites precisos de los próximos recortes a Medicaid se están debatiendo en la Cámara de Representantes de EE. UU., controlada por los republicanos, como parte de un paquete de proyectos de ley que incluye exenciones fiscales de más de 5 billones de dólares y reducciones considerables en cupones de alimentos y programas para combatir el cambio climático.

Como parte de este paquete, los republicanos proponen recortes de casi 800 mil millones de dólares a lo largo de la década a Medicaid.

Estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, muestran que al menos 7,6 millones de personas podrían perder su seguro médico con los recortes a Medicaid.

Los republicanos afirman que están intentando mejorar el funcionamiento de Medicaid eliminando el despilfarro y las ineficiencias. Shapiro lo cuestionó, afirmando que votar a favor de recortar el gasto en Medicaid equivale a "votar para privar a sus electores de acceso a atención médica vital".

