Guía para actividades de “Halloween” en Filadelfia

Halloween o el día de las brujas, está a solo días y aquí te tenemos varias actividades que puedes hacer en la ciudad durante el fin de semana.

Los eventos cuentan con casas embrujadas, excursiones paranormales, fiestas, entre otros.

CASAS EMBRUJADAS:

“Fright Factory” En el Fright Factory vivirás una aventura que te dejará sin aliento dentro de un almacén de 120 años de antigüedad.

Fecha: estará hasta el 31 de octubre de 2023

Dirección: 2200 S. Swanson St., Filadelfia

Costo: admisión general $30, VIP $45 Para más información aquí. La casa embrujada Lincoln Mill

Esta aterradora experiencia incluye actores en vivo, animatronic y efectos especiales.

Fecha: estará hasta el cuatro de noviembre de 2023

Dirección: 4100 Main St., Filadelfia

Costo: comienza en $25

Para más información aquí.

“Halloween Nights” en la Eastern State Penitentiary

Dentro de esta prisión contarás con cinco casas embrujadas. Además, podrás disfrutar de bebidas y actividades dentro de esta cárcel histórica.

Fecha: estará hasta el primero de noviembre de 2023

Dirección: 2027 Fairmount Ave., Filadelfia

Costo: comienzan en $39

Para más información aquí.

Excursiones paranormales:

“Dark Philly Adult Night Tour”

Esta gira te llevará a muchos lugares históricos alrededor de la ciudad.

Fecha: los días y las horas varían

Dirección: el punto de encuentro es en el Independence Visitor Center- 1 N. Independence Mall W., Filadelfia

Costo: varían

Para más información aquí.

“Gira Philly Gosts: Phantoms of Philadelphia”

El tour te llevará por los residenciales más antiguos de América.

Fecha: los días y las horas varían

Dirección: punto de encuentro es en 217 W. Washington Square, Filadelfia

Costo: adultos $25, niños $16, menores de 13 años $16

Para más información aquí.

Fiestas de Halloween para mayores de 21 años

“Scream in the Stadium District and A Hunting on Pattison” en Xfinity Live

El evento contará con actividades como karaoke, discoteca en silencio, música, concurso de disfraces, entre otros.

Fecha: viernes 27 de octubre de 2023 y sábado 28 de octubre de 2023 a las 8:00 p.m.

Dirección: 1100 Pattinson Ave., Filadelfia

Costo: $10 por persona

Para más información aquí.

“Hunted Barbie Halloween Party” en Twisted Tail

La actividad contará con mucha comida, bebida, música en vivo, entre otras actividades.

Fecha: sábado 28 de octubre de 2023 desde las 8:00 p.m. hasta las 1:00 a.m.

Dirección: 509 S. 2nd St., Filadelfia

Costo: es gratuito

Para más información aquí.

“Friday the 13th Halloween Party” en Stratus Lounge

Disfruta de la fiesta toda la noche en el lounge. Te podrás disfrazar y habrá competencias de disfraces. El premio mayor es de $1,000.

Fechas: sábado, 28 de octubre de 2023

Dirección: 433 Chestnut St., Filadelfia

Costo: comienzan en $20

Para más información aquí.

Actividades para toda la familia

Festival de otoño “East Passyunk”

Las familias podrán disfrutar de música en vivo, actividades de pinturas y artesanías, podrás escoger calabazas y contará con un desfile de disfraces.

Fecha: sábado, 28 de octubre de 2024 desde las 11 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Para más información aquí.

“Halloween House” Filadelfia

Halloween House es ideal para todas las edades, incluso para quienes tengan problemas sensoriales. Aquí podrás pedir dulces y contará con habitaciones que brillan en la oscuridad y mucho más.

Fecha: estarán hasta el primero de noviembre de 2023

Dirección: Andorra Shopping Center- 701 Cathedral Rd., Filadelfia

Costo: comienzan en $19.99

Para más información aquí.

“Pumpkin Fest”

El distrito al sur de la ciudad contará con un festival de Halloween donde tendrán presentaciones en vivo, “trick or treat”, artesanías y mucho más.

Fecha: sábado, 28 de octubre de 2023, desde las 4:00 p.m.

Dirección: headhouse Shambles- 2nd Y Pine St., Filadelfia

Costo: gratuito

Para más información aquí.

“Boo at the Zoo” en el Zoológico de Filadelfia

El zoológico de la ciudad trae el extravaganza “Boo at the Zoo”, donde los niños podrán caminar por todo el lugar disfrazados y a la vez podrán pedir dulces.

Fecha: sábado 31 de octubre de 2023 y domingo, 29 de octubre de 2023

Dirección: 3400 W. Girard Ave., Filadelfia

Costo: se requiere un boleto de admisión general

Para más información aquí.

