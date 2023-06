Guía para conmemorar el feriado del Juneteenth al estilo de Filadelfia

El feriado de Juneteenth, un día histórico en los Estados Unidos que celebra la emancipación de los esclavos africanos, se acerca rápidamente.

Diversas comunidades y organizaciones en toda la region presentan una serie de actividades para el disfrute de todos. Aquí presentamos un calendario destacado de eventos para el festejo en Filadelfia:

Sábado, 17 de junio

La Coalición para el Empoderamiento de la Mujer Delaware River Waterfront Corporation les invitan al primer Festival de Arte y Vino Juneteenth de Filadelfia. Este evento se llevará acabo entre una y seis de la tarde entrada gratis; habrá exhibiciones de arte, música en vivo, artesanías y cartas de vino en bodegas de comerciantes afroamericanos. Adquiere tus boletos aquí.

Philadelphia Family Pride presenta el PrideTeenth- A Juneteenth Festival Centering Black LGBTQ+ Families, un evento libre de tabaco que se llevará a cabo desde las doce del mediodía. Este tiene un enfoque en familias negras del colectivo LGBTQ+, con el propósito de crear un espacio seguro, de libertad y orgullo. Habrá comida gratis, entretenimiento, mesas informativas, vendedores, premios y más. Para más detalles aquí.

Domingo, 18 de junio

Diversity In Action junto con Black Light Projects, Communities That Care y Orion Communities presentan Phoenixville Juneteenth Celebration un evento que busca arrojar luz sobre la importancia de los afroamericanos en la historia en los Estados Unidos. Este se llevará a cabo el domingo, 18 de junio de dos de la tarde a seis de la tarde en la cuadra 200 de Bridge Street en Phoenixville. Habrá, música, arte, danza, percusionistas, teatro de calle, magia, Soul food y narración de cuentos. Obten tus boletos aquí.

Si eres amante de HIIT/Bootcamp este evento es para ti, Paris Fit & Yardout Presents: Juneteenth Workout ofrecera una clase de dos horas a bajo costo el domingo, 18 de junio en el Drexel Square 3025 Market ST. Será un día para celebrar y trabajar por una buena causa. Reserva tu espacio en su cuenta de Eventbrite.

Lunes, 19 de junio

Liberation Rising: Juneteenth Block Party & Free Museum Day es un evento que mezcla la cultura, la historia, la liberación y la celebración del Juneteenth 2023 en el Museo Afroamericano en Filadelfia desde las 11 a. m. a 4 p. m. Habrá mercado comunitario con negocios de comerciantes Afroamericanos, recursos comunitarios, obsequios, creación de arte, “Food Trucks” e invitados especiales por anunciarse.

El condado de Delaware presenta segunda edición del Delaware County’s Juneteenth Celebration en el Rose Tree Park Park, ubicado en 1671 N. Providence Rd, Media, PA. La celebración del 19 de junio contará con la actuación principal de Philly Gumbo a las 7:00 p.m., pero antes habrá presentaciones artísticas de estudiantes desde las 6:00 p.m. Además, tendrán vendedores afroamericanos, “foodtruck” y más.

El Museo Afroamericano en Filadelfia organizará una fiesta en asociación con Wawa Welcome to America para un día completo de entretenimiento familiar, camiones de comida, obsequios y más.

Cierre de calles y desvíos

El desfile comenzará a las 11:00 a.m. desde la 52nd y Parkside Avenue y finalizará en el Malcolm X Park, donde se llevará a cabo el Festival Juneteenth desde las 10 a.m.

South Concourse Drive entre Avenue of the Republic y Belmont Avenue estará cerrada a partir de las 7:00 a.m. del domingo 18 de junio para el área de inicio del desfile:

Las siguientes calles estarán cerradas a partir de las 11:00 a.m. del domingo 18 de junio hasta la conclusión del desfile:

Parkside Avenue entre 53rd Street y Belmont Avenue

Calle 52 entre Parkside Avenue y Cedar Avenue

Las siguientes calles estarán cerradas a partir de las 10 a.m. hasta aproximadamente las 9 p.m. el domingo 18 de junio:

5100-5200 Pine Street

5100-5200 Larchwood Street

200-600 S. 52nd Street

400 S. 53rd Street

400 S. 51st Street

5200 Addison Street

5200 Osage Avenue

Estacionamiento

Las calles mencionadas anteriormente serán designadas como zonas de "prohibido estacionar temporalmente" de 6:00 a.m. a las 11:00 p.m. del domingo 18 de junio. Los vehículos estacionados en estos lugares durante las horas publicadas serán reubicados. Si cree que su automóvil ha sido reubicado, llame al distrito de policía del área donde estaba estacionado su automóvil.

Transportación pública

Los autobuses 40 y 42 de SEPTA se desviarán de sus rutas normales a partir de las 5:00 a.m. del domingo 18 de junio hasta las 3:00 p.m.

El autobús 52 de SEPTA se desviará de su ruta normal a partir de las 5:00 a.m. del domingo 18 de junio hasta las 9:00 p.m.

Otros cambios en las rutas de los autobuses están disponibles en septa.org.