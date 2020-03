Habitaciones de hotel gratis para trabajadores de salud durante la pandemia

Un hotel de University City en Filadelfia está ofreciendo habitaciones gratuitas para médicos y enfermeras del Hospital of the University of Pennsylvania, el Children’s Hospital of Philadelphia y los agentes de la Policía de University of Pennsylvania.

Homewood Suites by Hilton, en University City, anunció este esfuerzo para ayudar a los trabajadores de la salud y a los oficiales cercanos que no pueden regresar a sus hogares mientras trabajan las 24 horas del día en medio de la pandemia de coronavirus.

"Nuestra esperanza es que el alojamiento local ayude a aliviar la carga del viaje a casa para los médicos y enfermeras en HUP y CHOP, así como para los oficiales de Penn", dijo David Adelman, CEO de Campus Apartments. "Campus Apartments ha sido un miembro integral de la comunidad de University City durante más de 60 años, y queremos apoyar a nuestros vecinos y a los que están en primera línea en HUP y CHOP de cualquier manera posible durante este tiempo sin precedentes".