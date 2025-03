“Tuve que dejar ir a mi hijo”; habla madre de hispano que murió en aparatoso accidente

NEW JERSEY - A los 17 años, Iván Gastelúm era el más joven de tres adolescentes que murieron en el accidente de la Ruta 55 en Gloucester el domingo nueve de marzo. Sus familiares comparten el fuerte y profunto dolor que sienten con su temprana partida.

Su madre, con el corazón en la mano contó que Iván estaría cumpliendo sus 18 años solo unos días después de su muerte, el 12 de marzo.

"Mi hijo cumpliría la mayoría de edad mañana", dijo la madre de Gastelúm, que prefirió mantenerse en anonimato durante este momento de dolor. "Tuve que dejar ir a mi hijo, me despedí, y al poco tiempo mi hijo murió".

La familia recibió la noticia del accidente por una llamada. Los jovenes que viajaban con Iván murieron en la escena, pero él fue trasladado al hospital donde habría recibido asistencia médica. Lamentablemente falleció más tarde a causa de sus heridas.

"Cuando me suben al piso en donde estaba mi hijo lo que vi fue un mundo de doctores", compartió la madre. "El doctor me dijo, solo Dios puede hacerte un milagro. No me tenían que decir nada, ya yo lo sabía".

Familiares de todos los fallecidos buscan que sean recordados como jovenes alegres, por lo que decidieron llevar a cabo una vigilia privada en su escuela, en honor a ellos.

