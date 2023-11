Hablan familiares del puertorriqueño asesinado en la I-95 por conductora intoxicada de alcohol

La familia del boricua, y también de los policías estatales de Pensilvania que murieron en un accidente mortal en la I-95 en el sur de Filadelfia en 2022 se unieron al fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Kranser, para discutir la reciente declaración de culpabilidad y la sentencia de la mujer responsable de sus muertes el martes.

La semana pasada, Jayana Webb, de 23 años, fue sentenciada a pasar al menos 27 años tras las rejas por su papel en el accidente que mató a dos policías estatales y al peatón puertorriqueño.

Webb se declaró culpable de golpear y matar a Reyes Rivera Oliveras, de 28 años, así como a los policías estatales de Pensilvania, Martin F. Mack III, de 33 años, y Branden T. Sisca, de 29 años, en la Interestatal 95, cerca de la salida de Broad Street, el 21 de marzo de 2022.

Mientras hablaban con la prensa el martes, los familiares se tomaron el tiempo para agradecer a los policías y abogados que han sido parte del proceso desde la prematura muerte de las víctimas.

"Muy duro, es duro tener a la persona de frente que te quita algo tan importante en tu vida, es como chocante", comentó en exclusiva para Telemundo 62 Aida Sierra, hermana de Reyes Oliveras.

Mientras que familiares de los policías expresaron que "ha sido un torbellino", dijo Stephanie Mack, esposa del caído Trooper Mack. "Esa noche, las vidas cambiaron".

Aunque Webb se declaró culpable de tres cargos de asesinato en tercer grado, tres cargos de homicidio en vehículo mientras conducía bajo los efectos del alcohol y un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol, como parte del acuerdo de culpabilidad, su tiempo en prisión se retrasó debido a su estado de embarazo.

"Yo siempre he dicho que el que se fue de este mundo y vive en tu corazón nunca se ha muerto, el siempre va a estar conmigo, me vela, me cuida, y gracias a Dios por eso", añadió Sierra.

Según la fiscalía, Webb manejaba a alta velocidad, y con un contenido de alcohol en la sangre de más del doble de lo permitido por la ley. Además, horas antes del choque habría publicado mensajes en las redes sociales alardeando sobre conducir borracha.

Webb comenzará su condena después de dar a luz el próximo febrero del 2024.