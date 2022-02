Hacen sentir su voz en el “Día sin inmigrantes”

Un grupo de trabajadores se unieron el lunes temprano en Filadelfia para marchar como parte de las manifestaciones a nivel nacional del “Día sin inmigrantes”.

La idea es hacer conciencia sobre una reforma migratoria en Estados Unidos teniendo en cuenta las promesas de campaña del presidente Joe Biden, así como la contribución económica que ofrecen los inmigrantes.

Este tipo de manifestación se llevaría a cabo en otras ciudades tales como Washington DC, Nueva York y Miami.

¿De qué se trata la iniciativa?

La idea es no participar de actividades para que la sociedad sienta lo que es no tener inmigrantes que trabajen y consuman, como lo hacen todos los días: no ir a las escuelas, no ir a los trabajos, y no comprar.

Los activistas consideran que la jornada a nivel nacional, con movilizaciones pacíficas, servirá para presionar al gobierno para que apruebe una reforma migratoria que saque de las sombras a los 11 millones de indocumentados.

Una de las primeras protestas del Día sin inmigrantes, fue el 17 de febrero de 2017, que incluyó marchas en varias ciudades del país.