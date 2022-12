Hallan a Theo, el perrito desaparecido en Wawa

Read in English here

Theo, el perro que desapareció en un Wawa en Filadelfia a finales del mes pasado, fue reunificado con su familia luego de 18 días extraviado.

Se informó que el pasado 15 de noviembre a eso de las 7:30 p.m., Matt y Natalie Berk se encontraban dentro del establecimiento entre las avenidas Amaringo y Wheatsheaf. Al momento de ellos pedir comida, sus perros se encontraban dentro del auto.

Justo cuando uno de los presentes en la tienda de conveniencia recalcó que había un perro suelto, Matt pensó que se trataba de uno de los suyos. Cuando revisó el vehículo se percató que la puerta de atrás estaba abierta.

La pareja trató de buscarlo por la zona, pero no pudieron dar con su paradero y las cámaras de seguridad no mostraron rastro del can.

Los dueños de Theo llenaron un reporte policial, verificaron en los refugios de animales, crearon una página de Facebook y ofrecieron una recompensa de $1,000 por información del animal.

No fue hasta el sábado por la noche que activistas pro animales dieron con Theo luego de 18 días desaparecido.