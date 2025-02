Hallan cadáver masculino flotando en el río Schuylkill

Un cadáver masculino fue hallado en aguas del Schuylkill River la mañana del viernes en Filadelfia.

Se informó que le hecho tuvo lugar en un tramo entre Kelly Drive y Midvale Avenue del siete de febrero 2025 a eso de las 10:18 a.m.

La Policía reveló que la víctima no ha sido identificada y se procesó como un “John Doe” por no tener ID consigo. Los paramédicos certificaron el deceso a las 10:56 a.m.

Hasta el momento se desconoce cómo fue aparar la persona allí y la causa de la muerte. Todo permanece bajo investigación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Read in English here