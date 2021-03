He aquí por qué tu cheque de estímulo de $1,400 podría ser menor a lo esperado

A medida que continúa la distribución de los cheques de estímulo a los constituyentes elegibles, hay una posibilidad de que el pago que recibas sea menos de lo que esperabas.

Todo se debe a que el IRS utiliza tu declaración de impuestos más reciente para ver cuánto dinero de estímulo económico te corresponde.

Lo que es cierto es que el nuevo paquete de $1.9 billones incluye pagos de hasta $1,400 a quienes califiquen.

Sin embargo, si es que no has declarado tus impuestos este 2020 y tus ingresos o estatus han cambiado desde el 2019 al 2020, hay una posibilidad de que el monto que recibas sea distinto al que esperabas.

Bajo el paquete actual, toda familia elegible conseguirá $1,400 en estímulo por cada dependiente calificado.

Sin embargo, si tuviste un bebé en el 2020 y aún no has declarado tus impuestos de ese año, el IRS podría no estar enterado de tu nuevo bebé y utilizará tu declaración del 2019.

Por ejemplo, una pareja con un bebé nacido en 2020 se supone que recibiría $4,200, pero si el IRS no tiene su declaración de impuestos del 2020, este emitiría un pago solamente de $2,800 .

Lo que significaría $1,400 menos en tu cheque de estímulo ya que el IRS no contaría con información de tu cambio de estatus.

El mismo problema se podría repetir si eres uno de aquellos que normalmente no es requerido en declarar impuestos.

Lo que es cierto es que al llenar tus impuestos, el IRS se entera de tus ingresos y podría reembolsarte si es que calificas para algún crédito como el beneficio de $3,600 por hijo.

Con el fin de prevenir este tipo de problemas, el IRS insta a toda persona a llenar sus impuestos antes de la fecha final del 15 de abril.

Para rastrear tu cheque de estímulo si es que ya declaraste impuestestos, te contamos cómo aquí.