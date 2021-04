Iniciativa citadina para asistir a personas sin hogar en el mundo laboral

La Oficina de Servicios para Personas sin Hogar (OHS) de Filadelfia lanzó el programa "Help for the Hurdles", para brindar transporte y cuidado de niños a las personas que viven en refugios o no tienen hogar y necesiten un empleo.

La iniciativa brindará “ayuda inmediata y directa para ayudar a las personas a superar dos de los obstáculos más comunes para trabajar: el transporte y el cuidado de los niños”, se informó por escrito.

“Las personas sin hogar quieren y necesitan un salario digno”, dijo Marybeth González, adjunta de Política, Planificación y Gestión del Desempeño en la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar en comunicación escrita. “Este programa aprovecha las asociaciones público-privadas para brindar a las personas el apoyo que necesitan para lograr sus objetivos financieros y de vivienda”.

Financiado por la ley federal CARES, "Help for the Hurdles" ofrece conexiones a trabajos a través de First Step Staffing con salarios de hasta $16 por hora en almacenamiento de almacén, industria ligera y procesamiento de alimentos. También conecta a las personas con varios programas de certificación y conocimientos financieros, se informó. Los participantes del programa deben ser residentes de refugios de emergencia, empleables y elegibles para realojamiento rápido.

Help for the Hurdles comenzará en un ciclo continuo. Algunos participantes comenzarán a trabajar a partir de este mes.

“Este es un gran ejemplo de un esfuerzo de toda la comunidad. Es simple: los trabajos mejor pagados pagan el alquiler ”, dijo la directora de OHS, Liz Hersh. "Estamos agradecidos por estas increíbles oportunidades que brindan servicios tan necesarios".