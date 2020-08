Herida de gravedad fanática de carreras clandestinas

Una mujer lucha por su vida en el hospital tras ser impactada por un auto que perdió el control en medio de una carrera clandestina en el sur de Filadelfia.

La mujer, de 45 años, estaba entre una multitud viendo una carrera callejera ilegal que involucraba a dos Dodge Chargers, en 3rd Street, entre las avenidas Packer y Pattison, el domingo poco después de la medianoche.

El conductor de uno de los vehículos, un Dodge Charger SRT 2019 blanco, perdió el control y se desvió hacia la multitud, golpeando a la mujer.

“Solo vi a todo el mundo corriendo para allá”, dijo a Telemundo 62 una joven que prefirió no ser identificada. “Nosotros perdimos una amiga en un accidente, por eso fue que es muy triste”.

Después del accidente, tres hombres no identificados salieron del Charger y huyeron del lugar a pie. La Policía dijo que una grúa blanca sin identificar se fue con el vehículo.

El otro vehículo involucrado en la carrera, un Dodge Charger de color oscuro, continuó hacia el norte y nunca regresó al lugar, dijo la Policía.

La mujer fue trasladada al Hospital of the University of Pennsylvania donde figura en estado crítico. Se espera que le amputen la pierna derecha.

A pesar de tratarse de carreras ilegales, no se trata de la primera vez que ocurren accidentes como este. En abril del año pasado, un conductor perdió la vida al chocar con un árbol en el mismo sector.

La Policía solicitó a cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de los vehículos involucrados que se comunique de inmediato.