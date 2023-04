Hershey se une a la lista de compañías ofreciendo opciones de base vegetal

Debido a que más personas optan por alterativas orgánicas o saludables, el pasado siete de marzo, Hershey anunció que ofrecerán chocolate sin lactosa y a base vegetal.

El producto en sus distintas variedades saldrá a la venta en esta primera. No se especificó la fecha exacta.

La idea es "saciar el antojo de todos" de una manera más saludable, ya sea que seas vegano o simplemente buscas limitar el consumo de lactosa, podrás de disfrutar de las dos adiciones: Chocolate Reese’s a base vegetal con mantequilla de maní, disponible desde marzo, seguido de Hershey’s a base vegetal con cremosas almendras y sal de mar, a ser lanzado este abril.

“Estamos emocionados por introducir estas deliciosas opciones a base de plantas”, dice Teal Liu, el mánager de marca ‘Better For You, The Hershey Company’. “Nuestro propósito es crear más momentos de gusto asequibles para los amantes del chocolate que buscan de alternativas más ecológicas”.

Hershey ha ofrecido otra gran variedad de opciones para sus clientes disfrutar en cualquier momento, convirtiéndolos en otra de las compañías que disponen de alternativas para sus consumidores. Estos también optan de bocadillos en porción controlada, sin azúcar agregada, de alto nivel de proteína y ahora, chocolate a base de plantas.

Otras compañías de chocolate que ofrecen productos con base vegetal o veganos son:

Ritter Sport: La compañía de chocolate alemán ofrece The Dark Chocolate, chocolate negro completamente vegano.

Ghirardelli: Estos tienen opciones como sus barras de 72% Cacao Twilight Delight que son libres de lactosa y más.

Lindt: Ofrecen una gran línea de opciones veganas de cacao y a base vegetal.

Estas adiciones dan a lugar un alto nivel de consumo vegetal, como se comprobó en el estudio por la Asociación de alimentos a base vegetal (Plant-Based Foods Association) en 2019, el crecimiento del consumo creció un 11%, elevando el mercado vegetal a un valor de $4.5 millones.

El mercado global de leche a base vegetal está estimado en $21 billones en el 2024, acorde a Global Market Insights, por sus siglas en ingles. La leche de soya y coco están propuestas a estar en el tope de la lista en ventas. El consumo de la leche sin lactosa incrementó un 61% mientras que la leche de vaca decayó al 22%.

En adición, se confirmó en una encuesta dirigida por por GALLUP, servicios sociales, por teléfono al azar en el 2018, que 1,033 adultos en Estados Unidos, entre ellos hispanos, afirmaron que el 3% de americanos se consideran veganos.

Adicionalmente, también se pueden encontrar estas opciones alimenticias en el 48.4% de los restaurantes americanos. Ya sea por razones de salud, cambio climático o bienestar animal, el consumo vegetal será más común por demanda. Entre algunas cadenas de restaurantes con estas opciones disponibles están: Burger King, Cheesecake Factory, Dunkin’, Just Salad, Little Caesars, Panda Express, Starbucks, Wendy’s y más.

¿Y tú? ¿Te animas a consumir más alimentos a base vegetal?