Un hombre apuñala a su padre hasta la muerte dentro de una casa en Upper Darby

Un hombre está detenido después de apuñalar a su padre hasta la muerte dentro de una casa en Upper Darby, Pensilvania, según las autoridades.

El apuñalamiento mortal ocurrió el martes por la noche dentro de una casa en Blanchard Road, según los investigadores.

Una discusión entre un hombre y su padre se convirtió en una pelea entre ellos. El hombre luego sacó un cuchillo y apuñaló a su padre, indicaron los funcionarios.

La víctima fue llevada al hospital donde luego fue declarada muerta. El sospechoso permaneció en el lugar y fue detenido. Luego fue acusado de asesinato y será procesado próximamente, dijo la Policía.

Los investigadores no han revelado las identidades de la víctima o el sospechoso.

Community Update

Last night, on the unit block of Blanchard Road, a tragic domestic incident occurred between a father and his son. What began as a verbal argument escalated into a physical altercation, during which the son fatally stabbed the father.