Llamado urgente para dar con hispana discapacitada reportada como desaparecida

A casi cinco días de su desaparición, familiares y amigos de Yanibel Blanco, de 32 años, no dejan de repartir volantes y pegarlos en partes de Filadelfia para dar con su ser querido.

Según su hermana, Dayan Blanco, la mujer salió de la casa familiar de madrugada, pasadas las 12:00 a.m., y no fue hasta que uno de los pequeños del hogar se levantó que se percataron de lo ocurrido.

“Tenemos las manos atadas. Hemos hecho de todo y le pedimos a alguien que la vea desorientada caminando, la reconozca o la tenga que nos llame”, recalcó Dayan Blanco. “Hemos recorrido partes de Filadelfia, los hospitales, los supermercados y nada. No sabemos de ella y son muchos días”.

Explicó que “ella tiene una discapacidad mental que se basa especialmente en comportamiento que es el de una persona más joven. Ella tiene 32 años, pero su comportamiento es el de una niña. No tiene maldad, no ve malicia, no puede premeditar algo y no puede saber las intenciones de las otras personas. Esa es mi preocupación principal”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

La hermana enfatizó en que los embarga “la impotencia y la ansiedad” porque no saben qué más hacer. La extraviada fue reportada como tal a las autoridades y la Policía dijo que investiga lo ocurrido. “Muchas personas tienen malicia y dicen que se fue con un novio, pero ella no conoce a nadie. No tiene amores y solo lleva un año en Filadelfia. No sabe como caminar por las calles y solo ha ido a sitios con nosotros, la familia” recalcó.

El temor es que le haya pasado algo o que alguien pueda aprovecharse de su inocencia.

Yanibel Blanco es la tercera mujer hispana de Filadelfia reportada como desaparecida en menos de un mes.

Los otros dos casos giran en torno a la violencia doméstica donde las damas fueron halladas sin vida. Se trata de Ivelisse Lugo quien fue hallada sin vida y envuelta en una sábana en el garaje de su casa, así como Melody Rivera quien fue hallada en una tumba improvisada en un parque para niños en Tustin Avenue.