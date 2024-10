Hispano vivo por respiradores tras atropello de chofer quien no se fugó

Un hispano, de 27 años, está en coma luego de haber sido atropellado el mes pasado por un chofer quien permaneció en el sitio en Filadelfia y alertó al 911, según las autoridades.

El suceso tuvo lugar en 28 de septiembre a eso de las 2:52 a.m. en la intersección de Robbins Avenue y Battery Street.

Según la Policía el peatón estaba cruzando la calle en contra de la luz luciendo indumentaria oscura cuando un Chevrolet Malibu transitando al este de Robbins Street lo impactó.

El afectado, Identificado por familiares como Ezequiel Pérez Domínguez, fue transportado por paramédicos a Jefferson Torresdale Hospital donde permanece vivo porque está conectado a respiradores de soporte vital.

Eliaquín Domínguez, hermano de la víctima, dijo a TELEMUNDO 62 que “está conectado a un respirador y es prácticamente lo que lo mantiene con vida. Créame que lo que tenemos más cercano es doblar rodilla y pedirle a Dios, que esta situación se agilicé y tenga la última palabra”.

El allegado dijo además que la madre del afectado está en su natal Honduras a la espera de que le aprueben una visa de viajero. “El tipo vino a este país, normalmente uno paga a un coyote, no, para venir a este país y salir adelante. Él no lo hizo, pasó solo. El vino solo cruzó todo México, toda la frontera, llegó aquí y pues...”, relató el hermano. “Aunque no lo quiera aceptar, aunque mi familia no lo quiera aceptar, si algo pasa habrá que repatriar el cuerpo de mi hermano a Honduras. Eso implica gastos. Es difícil estar en esta situación”.

Hasta el momento se desconoce si el chofer quien atropelló al hondureño enfrentaría cargos si alguno.