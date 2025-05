Hispano declarado culpable tras acusación de asesinar a niño mientras lo cuidaba

Culpable de homicidio en primer grado, hispano acusado de causar la muerte de un niño de dos años mientras estaba bajo su cuidado, según informó la Fiscalía del Condado de Berks.

Charles Acosta, de 27 años, fue arrestado en julio de 2023, dos meses después de que el menor falleciera debido a graves lesiones internas y trauma craneal, mientras era cuidado por el acusado.

El veredicto de culpabilidad fue emitido el miércoles 30 de abril de 2025, luego de un proceso judicial llevado a cabo en la corte del condado.

Las autoridades informaron que, en algún momento durante el incidente, Acosta llamó a la madre del niño para pedirle que regresara a casa, aunque no proporcionó detalles sobre el estado del menor en ese momento. Poco después, el niño fue hospitalizado con lesiones severas y posteriormente falleció.

The case was investigated by Berks County Detective John Carrasquillo and was tried by ADAs Amanda Sobotka and Rachel Louviaux. The defendant remains incarcerated pending sentencing, which is scheduled for June 13.