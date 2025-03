“Jugaron con mi libertad”; hispano narra su odisea al ser detenido por ICE

Inmigrante hispano residente de Filadelfia fue puesto bajo custodia por agentes de ICE, a pesar de no tener ningún record criminal y estar en un proceso migratorio vigente y en regla.

El afectado alega que al momento de su detención hubo un intercambio de instrucciones contradictorias entre los oficiales sobre si dejarlo o no en libertad. Ahí fue que comenzó su odisea.

No les importó los documentos que ellos mismos estaban viendo y si yo realmente fuese un criminal, pues hubiera aparecido algún delito allí", dijo el inmigrante que le llamamos 'José' para proteger su identidad.

El agraviado fue detenido en Ambler, PA, el tres de febrero y el mismo día lo transladaron al centro de detención Moshannon.

El 13 de febrero tuvo una audiencia virtual en la que un juez tras hacer la verificación de sus procesos migratorios y corroborar que no tenía ningún record criminal, ordenó su liberación con fianza mínima.

Sin embargo, el 14 de febrero, fue llevado al centro de procesamiento de inmigración Karnes en Texas, y no fue hasta el 20 de febrero que fue puesto en libertad, pero ésto en Laredo, TX, tras 17 días detenido.

Ya de regreso en Filadelfia, José compartió que "siento temor de igual manera porque no me siento cómodo saliendo a la calle, no me siento seguro, cuando supuestamente hay derechos humanos acá… y pues realmente lo que hicieron conmigo fue jugar, jugaron con mi libertad".

José compartió que durante el proceso perdió dos empleos y recibió una orden de desalojo en su vivienda, además de enfrentarse a las secuelas emocionales de haber vivido una pesadilla.

"¿El por qué fue mi traslado? Es lo que siempre me pregunto. ¿Por qué, me repito, los criminales siguen estando afuera y nosotros, las personas trabajadoras, las personas que venimos a luchar por un futuro, acá estamos siendo atropellados completamente", concluyó José.