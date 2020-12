Hispanos despiden el año entre peticiones y rituales

Para el 2021, la mayoría de la comunidad hispana de Camden desea salud y más tiempo familiar, y muchos agradecen que, a pesar de tocarles vivir en la era del coronavirus, están con vida y en familia.

“Vamos a estar, no en fiestas, si no agradeciéndole a Dios, y esperando un año nuevo, con nuestra familia, nuestros hijos, y todos nuestros hermanos con Cristo”, dijo Gilmer Ambrosio Escobar a Telemundo 62.

“Nosotros lo que hacemos es asistir a misa, darle gracias a Dios por el año que terminamos”, expresó, por su parte, José González de la Cruz.



Otras prácticas más tradicionales tampoco se pierden.



“Para la buena suerte comprar un paquete de uvas, comerte las uvas y el palito de ron, y pedir el deseo, que se cure todo el mundo y se acabe esto… ya tengo mi pernil en el horno y mi arroz con gandules”, contó José Rivera “el Fantasma”.



Aparte de los deseos personales y esperar la hora del festejo, la gente de Camden también pide un mejor año para todos, incluso para los que no están cerca.



“Tengo esperanza que no solo yo, si no todas las personas en este mundo tengan la oportunidad de tener un mejor mañana”, dijo Paquita Santana. “Tengo un solo hermano que es un soldado, esta retirado y no sé nada de el desde hace 12 años, yo espero que este bien y su familia también”.