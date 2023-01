Hispanos sobreviven intento de robo con armas largas en bodega de Filadelfia

Dos hermanos dominicanos están vivos de milagro luego de que un par de individuos enmascarados ingresaran en la bodega donde laboran al oeste de Filadelfia con armas largas.

Se informó que el hecho tuvo lugar en la cuadra 919 de North 43rd Street a las 6:54 p.m. del pasado 18 de enero 2023.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

“Ellos pidieron dinero y me estaban apuntando a la cabeza”, dijo impresionado el bodeguero quien no quiso ser identificado por miedo a represalias. “Yo creo que fue más Dios que me ayudó, que tuve tiempo de cerrar la puerta en esos momentos e intentar quitarle el arma a la persona que me quería matar”, relató.

Los presuntos implicados, uno armado con una pistola tipo “handgun” y otro con una escopeta, huyeron del lugar sin llevarse nada.

Ellos entraron a la tienda, tal y como muestran las impresionantes imágenes de vigilancia, y exigieron dinero sin éxito, porque el hermano del bodeguero, quien está de visita de la República Dominicana alcanzó a cerrar la puerta del mostrador y esconderse cerca de la caja registradora.

La investigación sigue activa, mientras la Policía cree que alguien puede reconocer a los sospechosos debido a la forma en que estaban vestidos.

Todo el que los reconozca puede comunicarse con las autoridades al dial 215-686-TIPS (8477) o enviar un mensaje de texto al 215-686-TIPS (8477).