Hombre cae a las vías de tren de SEPTA y pierde la vida al ser atropellado

Un hombre fue atropellado y murió al caer a las vías de un tren de SEPTA en el Centro de Tránsito de Olney, por lo que el servicio se vio afectado en el área, indicaron las autoridades.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:10 p. m. el martes 8 de abril en las vías de Broad-Ridge Spur, según funcionarios de SEPTA.

B1,B2,B3: Shuttle buses are operating in both directions from Fern Rock Transit Center to Erie Station due to a passenger involved fatality. Police activity and emergency services are on the scene. Normal train service will operate from Erie to NRG stations. Expect delays.