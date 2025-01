“Más estrictos” por política de inmigración de tolerancia cero; ¿Cómo protegerte?

A menos de 10 días de estar en el poder, las políticas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, no solo están impactando la permanencia de la comunidad inmigrante que no tiene estatus migratorio en el país, si no también podría tener consecuencias en otros procesos que se llevan a cabo ante la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En los pasados días se ha podido ver en todo Estados Unidos como la implementación de políticas de tolerancia cero hace crece el temor en las comunidades de inmigrantes ante los operativos de agentes de ICE.

En Filadelfia, líderes de la Ciudad comparten que no van a permitir la presencia de agentes de ICE ni siquiera dentro de las cortes criminales.

"Siempre voy a proteger los derechos de todos y eso incluye los inmigrantes en Filadelfia", dijo larry Krasner, Fiscal de Distrito de Filadelfia, en entrevista con Telemundo 62.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Ante la postura de las ciudades santuario de no aceptar colaborar con agentes de inmigración, el ejecutivo pidió a los procuradores investigar y perseguir a todo aquel funcionario que no coopere con su plan de deportar a millones de inmigrantes, y a esto Krasner aseguró que en Filadelfia, ese no será el caso.

Tolerancia Cero: ¿Cómo protegerte?

Por otro lado, expertos en el tema ante el desconocimiento y la creciente incertidumbre entre inmigrantes, brindan consejos para aquellos que buscan cómo protegerse hasta en los pequeños detalles, como en el completar correctamente formularios de inmigración. Buscan orientarlos sobre la política de tolerancia cero.

"La tolerancia cero en términos de inmigración de UCI sería el hecho de que inmigración tiene reglas específicas de qué debe de tener cada formulario, qué tiene que tener cada aplicación, qué se hace para ellos aceptarlo", dijo Christina Galván, abogada de inmigración.

Cualquier formulario de inmigración debe ser completado sin errores, los cuales podrían hacer que un trámite sea rechazado sin oportunidad a corregirse y continuar el proceso.

Pueden ser formularios por el TPS, residencia, petición familiar, ciudadanía, petición familiar, permiso de trabajo, o cualquier proceso de solicitud de cambio de estatus o incluso para visas.

Todo quedaría a criterio del agente de inmigración a cargo del expediente.

El departamento legal de la ciudad de Filadelfia indicó que la orden ejecutiva firmada en 2016 por el alcalde Jim Kenney continúa vigente para esta administración, pero la política de tolerancia cero implica también una rigurosidad mayor en los támites ante el servicio de ciudadanía e inmigración.