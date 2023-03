Identifican como boricua a víctima mortal de enfrentamiento peatonal con policía de NJ

La víctima mortal de un enfrentamiento con policías en Deptford Township, Nueva Jersey fue identificado como Mitchell Negrón, un puertorriqueño de 24 años.

Si bien es poco lo que la fiscalía del Estado Jardín ha revelado de la pesquisa, ocurrida el pasado viernes en una detención peatonal en Delsea Drive que se extendió a una persecución hasta Dolman Avenue, sabemos que la comunidad está en vilo tras lo ocurrido.

Una vecina, quien no quiso revelar su identidad, relató a TELEMUNDO 62 la actividad policial que vio al llegar a la casa de sus padres en Dolman Avenue el viernes en la tarde. “Cuando llego me encuentro que la calle está cerrada con la policía, ambulancias y hasta el FBI. No me dejaron estacionarme en el ‘driveway’. Que esto haya pasado nos tiene asustados. No podemos dormir tranquilos y es muy triste”.

El oficial involucrado en el enfrentamiento, identificado como Bobby Shisler, de 27 años, recibí un tiro en la pierna, un compañero de la uniformada le hizo un torniquete y lo transportó al Cooper Unievrsity Hospital donde se recupera tras una operación.

Se desconoce qué motivó la detención y por consiguiente la balacera, pero varios comercios de Deptford han recaudado dinero para la recuperación del uniformado.

Por su parte, los padres del perecido esperan que se haga una investigación a fondo de lo ocurrido.