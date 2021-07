Identifican niñita baleada desde auto en movimiento

La niñita, de 10 años, quien perdió la vida a causa de una balacera desde un auto en movimiento la noche del cuatro de julio en Vineland, Nueva Jersey, fue identificada como Jasayde Holder.

Según John Ventura, vecino de la familia afectada, la menor estaba en el balcón de la vivienda cuando el pistolero abrió fuego desde el vehículo.

El incidente se registró en la cuadra 700 de West Earl Drive a eso de las 11:17 p.m.

El testigo explicó que todo se convirtió en una confusión por la algarabía de las celebraciones. “El revolú de policías, de la ambulancia y el ruido de los petardos por el fourth of july y una señora que andaba por ahí gritando y maldiciendo”, recordó.

No fue hasta el lunes que se percató de lo que realmente estaba ocurriendo. “Al otro día cuando los detectives vinieron a preguntarme si había visto algo me dijeron que la nena de 10 años estaba sentada en el porche quizás con otro familiar cuando recibió el balazo”.

La fiscal de distrito Jennifer Webb-McRae dijo en comunicación escrita que la niña cursaba el cuarto grado en Dane Barse School y que sus allegados la describieron como “creativa amante de la música y de montar bicicleta”.

Ventura, por su parte, no sale del asombro de lo ocurrido y aseguró que el vecindario es tranquilo y lleno de camaradería entre residentes. “Sigue siendo seguro, cuando yo me voy de viaje los vecinos me velan la casa y cuando ellos se van, yo velo la de ellos”.

Otro de los vecinos, Alfredo Ruiz teme que la situación se repita. “Si sucedió una vez, puede suceder de nuevo como el otro lado que había muchas peleas de mucha gente”.

Esta es una investigación activa y se urgió a todo aquel que tenga información adicional sobre el suceso que se comunique con el detective Christopher Johnson al 609-579-1431 o envíe los datos a CCPO.TIPS (www.njccpo.org/tips ) de forma anónima.

La fiscal Webb-McRae exhortó a los vecinos de W. Earl Drive, E. Earl Drive, Earl Drive (and Park Towne Apartments), Diane Court, Mary Court y Shirley Court a compartir las grabaciones de cámaras de seguridad si es que las tienen.