Investigan presunto arresto violento a mujer en cuatrimoto hurtada

La Policía de Filadelfia investiga un arresto en el que hubo una violenta confrontación entre uno de los suyos y una mujer al sur de la ciudad.

En las imágenes provistas se puede ver al uniformado agarrando a la dama en medio de lo que aparenta ser una detención y lanzarla contra la patrulla. Acto seguido la chica cae al suelo.

Cabe destacar, que TELEMUNDO 62 no cuenta con las imágenes previas a que se desatara el incidente.

El suceso tuvo lugar el pasado miércoles en el sector de Point Breeze al sur de Filadelfia.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

La mujer fue detenida por transitar en una cuatrimoto aparentemente hurtada.

La dama le dijo al oficial que desconocía que el vehículo era robado.

El oficial procede a detenerla.

La mujer aseguró que se sintió intimidada por el uniformado y solicitó una policía de su mismo género.

Al no llegar la mujer policía la presunta sospechosa se resistió al arresto.

Latisha White le dijo a TELEMUNDO 62 que “Traté de irme lejos de él (el oficial) porque no me sentía cómoda y ahí fue que todo comenzó”.

Testigos del suceso filmaron en sus celulares lo ocurrido y lo publicaron en las redes sociales. El mismo ha sido visto más de 100 mil veces justo cuando la mujer es lanzada por el agente hacia la patrulla y cae al suelo.

“El estuvo fuera de línea. No tengo problemas en cooperar, yo me caracterizo pro ayudar a las personas de mi comunidad, a los niños y quiero que me vean haciendo lo correcto. No tuve problemas con la detención hasta que él se puso agresivo. Me dijo que nadie más nos escuchaba, así que me dije a mí misma que no me iba a ir con él”, relató White.

Tanto la Policía de Filadelfia como la oficina del Fiscal de Distrito saben del video y la división de asuntos internos está investigando.

Por lo pronto, White enfrenta cargos por resistirse al arresto entre otras ofensas.