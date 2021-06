Impactante: niño elogia a Hitler y se viste como él en tarea escolar

Un niño de quinto año en Nueva Jersey se encuentra bajo la lupa luego de que su asignatura escolar se volviera viral después de que elogiara vestirse como Hitler enfrente de sus compañeros de salón y lo elogiara en una asignatura.

"Fui muy bueno, no lo creen?", escribió el pequeño en su ensayo. "Yo fui muy popular y la gente me seguía... mi creencia en el antisemitismo me llevó a matar más de seis millones de judíos".

Y es que mientras otros de sus compañeros eligieron a personas destacadas como Neil Armstrong para escribir ensayos sobre sus vidas y luego presentarlos a la clase vestidos de ellos, el pequeño decidió elogiar al dictador y vestirse como él enfrente de su clase.

El ensayo del niño generó revuelo entre padres de familia luego de que este fuese colgado en los pasillos de la escuela Ralph Maugham School, donde se mostraba al ensayo del niño junto una foto impresa de Hitler.

"Deben leer los libros de historia, ahí está todo, las películas también existen, toda la gente que murió desnutrida y asesinada también", dijo una señora como reacción.

Ante las críticas en las redes sociales y por parte de los padres de familia, la superintendente de la primaria emitió un comunicado señalando que investigarán el asunto.