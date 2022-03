Impactante: robo de gasolina con taladro eléctrico a plena luz del día

Una mujer de Allentown, Pensilvania fue víctima del robo de la gasolina de su auto y todo quedó captado en cámara.

Lo que pasa es que ella no se dio cuenta de lo sucedido hasta que fue a llenar el tanque y un rio de combustible salió por debajo del vehículo.

Todo esto en momentos en que el precio de la gasolina sube exorbitantemente por la inflación y la invasión en Ucrania.

Esto es lo que sabemos:

El atraco ocurrió el pasado viernes de madrugada.

El presunto ladrón se metió debajo del vehículo con un taladro eléctrico e hizo un agujero.

Acto seguido se fue para buscar un cubo o cubeta y recolectar la gasolina antes de huir.

“Cuando fui a ponerle gasolina y vi todo eso que estaba cayendo ahí si me sorprendí. Nunca pensé que alguien pudiera hacer eso especialmente en el día porque la luz estaba por la mañana esto fue a las 7:00 a.m. No pensé que alguien tuviera el atrevimiento de hacer lo que hizo”, relató la víctima a TELEMUNDO 62.

Un mecánico agregó que el acto pudiera ser peligroso para quien lo completa, ya que podría resultar en un incendio o en un estallido.

La Policía se mantiene investigando, pero recomendó a las personas quienes tengan garajes que guarden los vehículos dentro.